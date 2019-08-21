Односторонним станет движение на участке от Озерной аллеи до корпуса 708 — напротив въезда в больницу — при движении к Сосновой аллее. Это позволит сделать 42 парковочных места.
О введении одностороннего проезда сообщает департамент транспорта. Возможность одностороннего движения на Каштановой аллее обсуждалась в префектуре еще три года назад после жалоб на неудобный разъезд на пересечении Сосновой и Каштановой аллей. Предлагалось ехать в одну сторону — от Озерной аллеи по Каштановой в сторону больницы, а поворот с Сосновой на Каштановую запретить. Тогда решение не приняли, так как оно представлялось сложным и требовало проработки. В прошлом году специалисты Центра организации дорожного движения (ЦОДД) выбрали оптимальный вариант с помощью компьютерного моделирования.
Где конкретно собираются разместить 42 парковочных места для автомобилей, не уточняется. Вероятно, вдоль дороги напротив больницы. С парковкой здесь сложно, небольшая автостоянка возле автобусной остановки и забора больницы забита машинами.
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