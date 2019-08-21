О введении одностороннего проезда сообщает департамент транспорта. Возможность одностороннего движения на Каштановой аллее обсуждалась в префектуре еще три года назад после жалоб на неудобный разъезд на пересечении Сосновой и Каштановой аллей. Предлагалось ехать в одну сторону — от Озерной аллеи по Каштановой в сторону больницы, а поворот с Сосновой на Каштановую запретить. Тогда решение не приняли, так как оно представлялось сложным и требовало проработки. В прошлом году специалисты Центра организации дорожного движения (ЦОДД) выбрали оптимальный вариант с помощью компьютерного моделирования.

Где конкретно собираются разместить 42 парковочных места для автомобилей, не уточняется. Вероятно, вдоль дороги напротив больницы. С парковкой здесь сложно, небольшая автостоянка возле автобусной остановки и забора больницы забита машинами.