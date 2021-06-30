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Первоклассников и детсадовцев освободят от бумажных медкарт. Данные их медосмотров загрузят в информационную систему 30.06.2021 ZELENOGRAD.RU

В этом году родителям первоклассников и детей, которые пойдут в детсад, не нужно приносить в учебное учреждение бумажную медкарту ребенка. Это не отменяет самого медосмотра, прививок и анализов перед учебным годом, но забирать справки из поликлиник теперь не нужно. Медкарта сформируется автоматически в электронном виде, в дальнейшем информация в ней будет обновляться.

Других учеников более старших классов и воспитанников детсадов эти нововведения тоже коснутся, но их переход на электронные карты будет происходить в течение года, уточнили в мэрии. Также от родителей больше не будут требовать ксерокопии документов для формирования личного дела.

Сервис с электронными медкартами будет доступен семьям, чьи дети прикреплены к городским государственным поликлиникам и учатся в муниципальных школах и садиках.

Весной в Москве разрешили не приносить бумажные справки из поликлиники для школ и детских садов. Когда ребенок заболевает, родители обращаются в поликлинику, а врач ставит визу о начале болезни в электронную медкарту, после чего эта запись автоматически дублируется в электронный журнал учителя. Если при выписке врач дает рекомендации, например, по сокращению физической активности, эти данные тоже сразу отображается в электронном журнале.

Впрочем, переход самих поликлиник на ЭМК перенесли с осени 2021 на начало 2022 года. Бумажные карты после оцифровки соберут со всех поликлиник и увезут в специальное хранилище.

Переход на электронные медицинские карты взрослых и детей вызывает много вопросов. Мы готовим справочный материал по этой теме — присылайте свои вопросы на news@zelenograd.ru, в вотсап 8-926-100-81-67, телеграм или сообщения вконтакта, инстаграма или фейсбука.

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Метки:
детский сад, поликлиника, школа, справка, медицинская карта
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