Бумажные справки из поликлиники для школ и детских садов разрешили не приносить. Данные о болезни ребенка в электронный журнал передаст врач 19.04.2021 ZELENOGRAD.RU

Бумажные справки об отсутствии по причине болезни больше не будут требовать. После объединения Московской электронной школы и единой цифровой платформы здравоохранения — информация об отсутствии детей передаваться в электронный журнал учителя из поликлиники.

Об этом сообщил Сергей Собянин. «Отменяем бумажную медицинскую справку по болезни ребенка для школ и детсадов. Раньше родители передавали их учителям, делали уведомления через электронный дневник — теперь этой волокиты не будет» , — написал мэр Москвы.

Работать это будет так, объясняет «Российская газета»: когда ребенок заболевает, родители обращаются в поликлинику, а врач ставит визу о начале болезни в электронную медкарту, после чего эта запись автоматически дублируется в электронный журнал учителя. Если при выписке врач дает рекомендации, например, по сокращению физической активности, эти данные тоже сразу отображается в электронном журнале.

Такая система распространяется на всех детей школьников и детсадовцев, которые обслуживаются в московских городских детских поликлиниках. Для детей, которые лечатся в частных или государственных учреждениях, в этом плане ничего не поменяется. Для тех, кто занимается в бюджетных учреждениях или детских центрах, тоже: для них справку все еще нужно будет приносить бумажную.

По подсчетам мэрии, их инициатива избавит жителей и поликлиники от оформления примерно двух с половиной миллионов бумажных справок, которые ежегодно выдаются по болезни детей.

Какие вопросы есть к нововведению

Мэр говорит, что родители «давно ждали эту новость», но, похоже, это нововведение мало изменит их жизнь. Мэрия пишет, что раньше родители должны были сами информировать классных руководителей или администрацию школы об отсутствии ребенка, а теперь эта информация будет передаваться в электронный журнал автоматически. Но скорее всего врач осмотрит ребенка и внесет запись в журнал уже после того, как учитель обнаружит отсутствие ребенка. Поэтому родителям всё равно придётся уведомлять классного руководителя, иначе он начнет искать ребенка.

Кроме того, отмена бумажных справок не отменяет необходимости визита в поликлинику с выздоровевшем ребенком — только для того, чтобы получить справку для школы или детсада. Пусть она теперь и останется только в электронном виде.

В комментариях к записи мэра родители спрашивали, не скажется ли отмена бумажных справок на больничных для взрослых: «Маленькие дети могут почувствовать недомогание утром, родитель оставляет ребёнка дома, а уже у вечеру его состояние ухудшается. Вызов врача на дом не всегда идёт тем же днем. Ранее родитель мог точно внести этот срок в больничный лист. Сейчас вводят ограничение. Если сразу не обратились, то можете потерять эти дни. Это сталкивается с вопросами оплат по платным услугам и больничных листов».

Представитель департамента здравоохранения в ответ на это указал, что больничный лист взрослому при больном ребенке оформляется с даты вызова врача на дом или обращения в поликлинику.

Нужно ли вообще отменить обязательные справки о выздоровлении ребенка?
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Метки:
дети, детский сад, поликлиника, школа, справка
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