Бумажные справки об отсутствии по причине болезни больше не будут требовать. После объединения Московской электронной школы и единой цифровой платформы здравоохранения — информация об отсутствии детей передаваться в электронный журнал учителя из поликлиники.

Об этом сообщил Сергей Собянин. «Отменяем бумажную медицинскую справку по болезни ребенка для школ и детсадов. Раньше родители передавали их учителям, делали уведомления через электронный дневник — теперь этой волокиты не будет» , — написал мэр Москвы.

Работать это будет так, объясняет «Российская газета»: когда ребенок заболевает, родители обращаются в поликлинику, а врач ставит визу о начале болезни в электронную медкарту, после чего эта запись автоматически дублируется в электронный журнал учителя. Если при выписке врач дает рекомендации, например, по сокращению физической активности, эти данные тоже сразу отображается в электронном журнале.

Такая система распространяется на всех детей школьников и детсадовцев, которые обслуживаются в московских городских детских поликлиниках. Для детей, которые лечатся в частных или государственных учреждениях, в этом плане ничего не поменяется. Для тех, кто занимается в бюджетных учреждениях или детских центрах, тоже: для них справку все еще нужно будет приносить бумажную.

По подсчетам мэрии, их инициатива избавит жителей и поликлиники от оформления примерно двух с половиной миллионов бумажных справок, которые ежегодно выдаются по болезни детей.