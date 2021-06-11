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Перевод детских медкарт в электронный вид отложили на следующий год 11.06.2021 ZELENOGRAD.RU

С января 2022 года все детские поликлиники Москвы перейдут на электронные медицинские карты (ЭМК), сообщили в мэрии. В апреле назывался другой срок перехода — осень этого года. Почему сроки сдвинулись, чиновники не пояснили.

«У нас в планах, что с 1 января следующего года все детские поликлиники будут работать только с электронной медкартой» , — сказала заммэра Анастасия Ракова. Бумажные карты после оцифровки соберут со всех поликлиник и увезут в специальное хранилище.

Мнения наших читателей об оцифровке медкарт разделились — примерно половина это поддерживает, половина — нет.

В чем плюс электронных карт

В ЭМК можно самостоятельно подгружать сканы медицинских документов и данные о детских прививках, сделанных в частных и федеральных клиниках, а также вносить показатели здоровья (пульс, уровень кислорода и сахара в крови, артериального давления, температуру тела) и собирать семейный анамнез.

Планируется, что родители смогут получать доступ к медкарте ребенка с компьютеров и мобильных устройств. Информацию о приеме у врача и результаты анализов они смогут распечатать сами, отправить в мессенджерах или попросить распечатать в поликлинике, уточнили «Зеленоград.ру» в департаменте здравоохранения.

«[Переход к электронным медкартам] тоже по-своему революция, потому что сегодня электронные медицинские карты — это не просто какая-то красивая фишка, это стержень всего здравоохранения, куда собирается весь поток данных и потом становится доступным для врачей, которые оказывают медицинскую помощь конкретному человеку. И на их базе все точнее, и объем информации больше, и, соответственно, диагноз точнее, и эффективнее само лечение и постлечебная реабилитация», — описал преимущества отказа от бумажных карт Сергей Собянин.

Также электронные медкарты могут стать эффективным способом избавления от приписок — фиктивных прививок, диспансеризаций, за которые поликлиники получают деньги, но не делают их. Например, при подготовке прошлой публикации по этой теме сотрудник «Зеленоград.ру» зашел в свою ЭМК и обнаружил, что якобы делал в декабре прививку от гриппа, хотя на самом деле не делал её. Он отправил жалобу в прокуратуру, её переслали главному врачу горбольницы, но ответа пока нет.

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Метки:
медицина, поликлиника
Обсуждение
vmp vmp
2 часа назад
Вашему сотруднику нужно было зайти на https://pandora.mgfoms.ru/
Чтобы с приписками разбиралась страховая компания.
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