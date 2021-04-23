Все детские поликлиники Москвы осенью 2021 года перейдут на электронные медицинские карты (ЭМК). В них оцифруют и сохранят все данные из бумажных карт. А родители смогут получать доступ к медкарте ребенка с компьютеров и мобильных устройств. Информацию о приеме у врача и результаты анализов они смогут распечатать сами, отправить в мессенджерах или попросить распечатать в поликлинике, сообщили «Зеленоград.ру» в департаменте здравоохранения.

«[Переход к электронным медкартам] тоже по-своему революция, потому что сегодня электронные медицинские карты — это не просто какая-то красивая фишка, это стержень всего здравоохранения, куда собирается весь поток данных и потом становится доступным для врачей, которые оказывают медицинскую помощь конкретному человеку. И на их базе все точнее, и объем информации больше, и, соответственно, диагноз точнее, и эффективнее само лечение и постлечебная реабилитация», — описал преимущества отказа от бумажных карт Сергей Собянин.

Кроме того, электронные медкарты могут стать эффективным способом избавления от приписок — фиктивных прививок, диспансеризаций, за которые поликлиники получают деньги, но не делают их. Например, при подготовке этой публикации сотрудник «Зеленоград.ру» зашел в свою ЭМК и обнаружил, что якобы делал в декабре прививку от гриппа, хотя на самом деле не делал её. Он отправил жалобу в прокуратуру.