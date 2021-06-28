При этом для машин, едущих по встречному направлению, красный не включается. Но за кадром остался вопрос о машинах, едущих рядом с нарушителем (например, пересекающих одновременно с ним детектор или светофор), — придется ли им тоже встать на красный. Пресс-секретарь компании «Спецдорпроект» не ответила на этот вопрос, а технический директор Константин Антонович посоветовал приехать на место и посмотреть, как это работает.

Включение «штрафного» светофора поддержал и депутат Мосгордумы от Зеленограда Андрей Титов. Он предложил расширить эксперимент. «Превышение скорости является самым частым нарушением ПДД и причиной большого процента автомобильных аварий и катастроф, — сказал Титов агентству „Москва“. — Нам нужна сознательная политика снижения скорости в городе: в густонаселенных жилых массивах нет места лихачеству. Пренебрежение скоростным режимом стоит жизни, и в Зеленограде уже есть печальные случаи, когда люди гибли на нерегулируемых переходах именно потому, что водители не успевают среагировать на пешеходов на высокой скорости. К этому вопросу нужно подходить системно, точечные установки светофоров не могут решить всех проблем».

Поддерживают внедрение этого новшества на других светофорах 56% читателей «Зеленград.ру», принявших участие в опросе. Остальные против.