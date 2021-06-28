СТО Зеленоград: спонсор темы
4
Число превышений скорости на участке со «светофором для негодяев» снизилось на четверть 28.06.2021 ZELENOGRAD.RU

В конце апреля один из светофоров в Западной промзоне оборудовали датчиком, измеряющим скорость проезжающего транспорта. Если водитель едет быстрее 70 км/ч, то на ближайшем светофоре его ждет красный сигнал на три секунды. Это позволило снизить количество нарушений на 25 процентов.

Новый функционал «подтвердил теорию» и позволил за полтора месяца снизить количество водителей, едущих быстрее 70 км/ч, с 25% до 18%, сообщает компания «Спецдорпроект».

Скорость измеряет индуктивный петлевой детектор, встроенный в асфальт. Он находится возле пересечения проспекта Генерала Алексеева и улицы Конструктора Гуськова. Датчик передает информацию на ближайший светофор, и тот включает «красный», когда к нему подъезжает водитель-нарушитель. Разработчики — «Спецдорпроект» по согласованию с Центром организации дорожного движения — считают это новшество «мягкой мерой» в борьбе с нарушителями скоростного режима на дорогах.

Читайте также
«Этот светофор удивит негодяев». В Зеленограде светофор включает красный для тех, кто превысил скорость

При этом для машин, едущих по встречному направлению, красный не включается. Но за кадром остался вопрос о машинах, едущих рядом с нарушителем (например, пересекающих одновременно с ним детектор или светофор), — придется ли им тоже встать на красный. Пресс-секретарь компании «Спецдорпроект» не ответила на этот вопрос, а технический директор Константин Антонович посоветовал приехать на место и посмотреть, как это работает.

Включение «штрафного» светофора поддержал и депутат Мосгордумы от Зеленограда Андрей Титов. Он предложил расширить эксперимент. «Превышение скорости является самым частым нарушением ПДД и причиной большого процента автомобильных аварий и катастроф, — сказал Титов агентству „Москва“. — Нам нужна сознательная политика снижения скорости в городе: в густонаселенных жилых массивах нет места лихачеству. Пренебрежение скоростным режимом стоит жизни, и в Зеленограде уже есть печальные случаи, когда люди гибли на нерегулируемых переходах именно потому, что водители не успевают среагировать на пешеходов на высокой скорости. К этому вопросу нужно подходить системно, точечные установки светофоров не могут решить всех проблем».

Поддерживают внедрение этого новшества на других светофорах 56% читателей «Зеленград.ру», принявших участие в опросе. Остальные против.

Читайте также
Сколько водителей штрафуют в Зеленограде за непристегнутый ремень и разговоры по телефону
Материалы для водителей редакции «Зеленоград.ру» помогает делать СТО Зеленоград - у них современное оборудование для шиномонтажа и качественного восстановления колесных дисков, сухой склад с оптимальными условиями для хранения сезонной резины и мотоциклов. А ещё эвакуатор, подменное авто, покрасочная камера, все виды работ по диагностике и ремонту, любая страховка и многое другое. Адрес: Алабушево, ул. Овражная, дом 33. Телефон: 8-499-490-45-26. Подписывайтесь на социальные сети СТО Зеленоград, чтобы не пропустить интересные акции: вконтакт, фейсбук, инстаграм, ютьюб.
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
автомобиль, безопасность дорожного движения, светофор, ограничение скорости
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Реклама
Реклама
Обсуждение
Alex Z
Вчера, 13:09
"Системный подход", - это когда не наказывают всех подряд, включая законопослушных граждан, едущих в одном потоке с нарушителем, а когда на законодательном уровне устанавливают принятую в цивилизованном мире в городах скорость 50км/ч с максимальным не штрафуемым порогом превышения 10% и наказывают только того, кто нарушил. Это когда нарушитель в принципе не может накопить десятки, а то и сотни штрафов и продолжать кататься по городу (иногда годами!) как ни в чём не бывало. Это когда сотрудники ДПС работают не только сидя в кабинетах, но и на дорогах, "вживую". Это когда работает много лет назад анонсированная, но так и не реализованная до сих пор, автоматическая система видеофиксации проезда на красный сигнал светофора, проезда стоп-линии, непропуска пешехода и т.д.
Пока же у нас, де-факто, разрешена скорость в городе 80км/ч, а сотрудников ДПС иначе, как на серьезном ДТП и увидеть негде, пока можно нарушать до посинения, накапливая миллионные штрафы, все иные меры есть просто издевательство над здравым смыслом и/или очередной способ распила бюджета.

Конкретно по экспериментальному светофору: успешность его испытаний изначально притянута за уши, ибо он изначально установлен там, где его работа кардинально никому особо не вредит, ибо и жилья поблизости нет, и транспортный поток мал (пробок тут никто отродясь не видел), а пешеходов так и вовсе практически нет. Будучи же установлен там, где он и должен, по здравому смыслу, находится (там, где много нерегулируемых пешеходных переходов и где большой пешеходный поток, т.е. в спальных районах), он нанесёт огромный вред, прежде всего, жителям окрестных домов, которые будут вынуждены вдыхать усилившийся аромат выхлопов, которые, как известно, катастрофически растут при стартстопном движении потока авто.

Господину Титову ("в Зеленограде уже есть печальные случаи, когда люди гибли на нерегулируемых переходах"): так а зачем, в таком случае, сознательно, да ещё тратя бюджетные деньги, превращать регулируемые пешеходные переходы в городе в нерегулируемые посредством установки вводящих участников движения в заблуждение белых секций светофоров?

В общем, очередная имитация бурной деятельности за бюджетный счет, не более того.
Сергей Веденеев
Вчера, 13:59
Доказано что постоянно изменяемая дорожными знаками скорость и отвлечение внимания на камеры ведут к увеличению аварийности. Что мы наблюдаем в Зеленограде? То 40, то 60, то 50 км/ч, куча камер, а теперь некоторые недоделанные ещё светофоры с "западлянками" придумали. Где там "густонаселенный жилой массив"? "Приехать на место и посмотреть" - хорошо, рассказываю: если ехать 80 км/ч то светофор включается на грани применения аварийного торможения. Предполагаю, что если ехать быстрее то придётся или проезжать на красный или оттормаживаться в юз, рискуя получить удар сзади от того кто не успел. Что это? Безопасность? "Мягкая мера"? Карающая негодяев дурная голова Антоновича?
Тру ЛяЛя
Вчера, 14:24
Каким образом была собрана данная статистика? Сейчас лето, многие уехали из города. Наверное как раз те самые 25%. Дороги стали посвободнее. Плюс по этому часть народу стало объезжать этот светофор по Панфиловскому проспекту.
А наказание реально осуществляется не только нарушителя, но и его соседей, в частности, тех, кого он догоняет, пока они неспеша едут без превышения. Думаю водители автобусов и пассажиры в них, очень "благодарны" г-ну (p.s. господину, а не то что многие могли подумать :)) Титову и Антоновичу за дополнительные маневры по торможению и разгону.
Kill Digit
Вчера, 18:38
Новый функционал «подтвердил теорию»
новый функционал лишь подтвердил не странную теорию, а то что летом уезжают из города отдыхать в том числе и гонщики которые топят с первышением в другом месте...
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
«Лежачие полицейские» появятся возле двух детсадов в 16-м микрорайоне Новости
Новая «Пятёрочка» открылась на Яблоневой аллее. Вот какая она внутри Новости
Замена ламп на светодиодные пройдет в 24 корпусах. Смотрите адреса домов и сколько это позволит экономить Новости
Число превышений скорости на участке со «светофором для негодяев» снизилось на четверть Новости
Пожертвования и эко-такси. Как развивается проект «Эко-Z» в Зеленограде Новости
Детский хор «Кантилена» завоевал Гран-При в международном конкурсе «Балтийский мир» Новости
Чайхану в 6 микрорайоне опечатали из-за антиковидных нарушений и антисанитарных условий Новости
Сбросы убили рыбу в водохранилище под Зеленоградом. За последнее время это уже третья экологическая катастрофа в Рузинских водоёмах Новости
Время работы пункта вакцинации от ковида на площади Юности продлили до 22 часов Новости
Дыры на платформах станции Крюково заделали после публикаций «Зеленоград.ру» в один день. До этого жалобы пассажиров игнорировали месяц Новости
Треть непривитых работников в каждой компании отправят на дистанционную работу. В первую очередь людей с хроническими заболеваниями и пожилых Новости
Посетители фитнеса на площади Юности теперь паркуются на пешеходной дорожке под запрещающим знаком Новости
Самую большую поликлинику в Крюково капитально отремонтируют к концу 2023 года Новости
Пускать в общественный транспорт только по QR-коду. Это планируют сделать в Подмосковье, если число заболевших будет расти Новости
Как революционер Бухарин жил на даче в Сходне и за что писатель Булгаков превратил его в борова Истории
«Софтиум Зеленоград»: свежий воздух, бассейн, программирование. Новая смена начинается 28 июня Партнерский материал
На пляже у городского пруда украли телефон с шезлонга Новости
Фильм «Сердце и как им пользоваться» идет в кинотеатрах. Над ним работал зеленоградец Георгий Рюмин. Мы с ним поговорили Истории
Автостудия Kartel Avto на Новокрюковской улице — что внутри? Партнерский материал
Медицинская лаборатория «Литех» открылась в 18 микрорайоне. В честь открытия — скидка, в том числе для анализов на ковид Новости
Как чиновники должны следить за безопасностью детских площадок. Префектура обновила правила Гид
Пассажир чуть не провалился в дыру на первой платформе в Крюково Новости
Бильярдный клуб «Штос» в 16 микрорайоне опечатали за нарушение антиковидных мер Новости
«Строим и ремонтируем социальные объекты». Компания «АртСтройТехнология» — о проектах в Зеленограде и не только Истории
«Безобразную» плитку возле городского пруда заменят на асфальт. До этого выбоины замазали цементом — они стали похожи на коровьи лепешки Новости
Водитель умер за рулём автомобиля на парковке Научного центра Новости
Большинство пешеходов переходят улицу в 14-м микрорайоне не по «зебре». Это доказал фонд «Городские проекты». И предложил решение Истории
«Шансы для зеленоградских ребят поступить в МИЭТ значительно повысились». Ответственный секретарь приёмной комиссии Александр Балашов о новых правилах приема Партнерский материал
Спортивный клуб «ЗОЖ»: светло, уютно, всё есть и ничего лишнего Партнерский материал
Магазин спортивной одежды, обуви и аксессуаров «Страна бегунов» в 20-м микрорайоне — что внутри? Партнерский материал
Лазертаг-арена Megazar в «Панфиловском» - что внутри? Партнерский материал
«Зеленоград.ру» запустил клуб друзей — общение с редакцией и скидки от местных компаний Новости
© 1997–2021 Зеленоград.ру