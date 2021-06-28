В конце апреля один из светофоров в Западной промзоне оборудовали датчиком, измеряющим скорость проезжающего транспорта. Если водитель едет быстрее 70 км/ч, то на ближайшем светофоре его ждет красный сигнал на три секунды. Это позволило снизить количество нарушений на 25 процентов.
Новый функционал «подтвердил теорию» и позволил за полтора месяца снизить количество водителей, едущих быстрее 70 км/ч, с 25% до 18%, сообщает компания «Спецдорпроект».
Скорость измеряет индуктивный петлевой детектор, встроенный в асфальт. Он находится возле пересечения проспекта Генерала Алексеева и улицы Конструктора Гуськова. Датчик передает информацию на ближайший светофор, и тот включает «красный», когда к нему подъезжает водитель-нарушитель. Разработчики — «Спецдорпроект» по согласованию с Центром организации дорожного движения — считают это новшество «мягкой мерой» в борьбе с нарушителями скоростного режима на дорогах.
При этом для машин, едущих по встречному направлению, красный не включается. Но за кадром остался вопрос о машинах, едущих рядом с нарушителем (например, пересекающих одновременно с ним детектор или светофор), — придется ли им тоже встать на красный. Пресс-секретарь компании «Спецдорпроект» не ответила на этот вопрос, а технический директор Константин Антонович посоветовал приехать на место и посмотреть, как это работает.
Включение «штрафного» светофора поддержал и депутат Мосгордумы от Зеленограда Андрей Титов. Он предложил расширить эксперимент. «Превышение скорости является самым частым нарушением ПДД и причиной большого процента автомобильных аварий и катастроф, — сказал Титов агентству „Москва“. — Нам нужна сознательная политика снижения скорости в городе: в густонаселенных жилых массивах нет места лихачеству. Пренебрежение скоростным режимом стоит жизни, и в Зеленограде уже есть печальные случаи, когда люди гибли на нерегулируемых переходах именно потому, что водители не успевают среагировать на пешеходов на высокой скорости. К этому вопросу нужно подходить системно, точечные установки светофоров не могут решить всех проблем».
Поддерживают внедрение этого новшества на других светофорах 56% читателей «Зеленград.ру», принявших участие в опросе. Остальные против.
Пока же у нас, де-факто, разрешена скорость в городе 80км/ч, а сотрудников ДПС иначе, как на серьезном ДТП и увидеть негде, пока можно нарушать до посинения, накапливая миллионные штрафы, все иные меры есть просто издевательство над здравым смыслом и/или очередной способ распила бюджета.
Конкретно по экспериментальному светофору: успешность его испытаний изначально притянута за уши, ибо он изначально установлен там, где его работа кардинально никому особо не вредит, ибо и жилья поблизости нет, и транспортный поток мал (пробок тут никто отродясь не видел), а пешеходов так и вовсе практически нет. Будучи же установлен там, где он и должен, по здравому смыслу, находится (там, где много нерегулируемых пешеходных переходов и где большой пешеходный поток, т.е. в спальных районах), он нанесёт огромный вред, прежде всего, жителям окрестных домов, которые будут вынуждены вдыхать усилившийся аромат выхлопов, которые, как известно, катастрофически растут при стартстопном движении потока авто.
Господину Титову ("в Зеленограде уже есть печальные случаи, когда люди гибли на нерегулируемых переходах"): так а зачем, в таком случае, сознательно, да ещё тратя бюджетные деньги, превращать регулируемые пешеходные переходы в городе в нерегулируемые посредством установки вводящих участников движения в заблуждение белых секций светофоров?
В общем, очередная имитация бурной деятельности за бюджетный счет, не более того.
А наказание реально осуществляется не только нарушителя, но и его соседей, в частности, тех, кого он догоняет, пока они неспеша едут без превышения. Думаю водители автобусов и пассажиры в них, очень "благодарны" г-ну (p.s. господину, а не то что многие могли подумать :)) Титову и Антоновичу за дополнительные маневры по торможению и разгону.