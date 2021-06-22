Лестницу для спуска с холма, на котором стоит «Флейта», к переходу через Савелкинский проезд, разобрали весной 2018 года — в процессе строительства пешеходного моста. Возможно, она мешала самой стройке, но была удобна для пешеходов. Теперь части пешеходов надо делать крюк, чтобы перейти Савелкинский проезд по улице или идти по переходу, который выходит в неудобное место. Но восстанавливать эту лестницу не будут, говорят в префектуре.
Перейти дорогу между «Флейтой» и префектурой можно по новому мосту, а можно по улице — переход сохранили. Около половины пешеходов пользуются мостом, выяснил в процессе исследования фонд «Городские проекты». В частности потому, что нет лестницы, и для спуска к «зебре» надо идти вниз к тротуару вдоль Центрального проспекта, а затем назад к «зебре». Проще уж пройти по надземному переходу.
Так, может быть, лестницу стоит восстановить? Мы спросили об этом префектуру, попросив прочитать о результатах исследования. Нет, ответили в префектуре, — нецелесообразно и не планируется. Причина — лестницу убрали в соответствии с проектом строительства надземного перехода и сейчас пешеходам, в том числе пожилым людям, инвалидам, людям с колясками, безопаснее и удобнее переходить Савелкинский проезд по мосту, оборудованному лифтом и пандусами.
Лестницу на холме у «Флейты» устроили после строительства Савелкинского проезда в 1990-х годах. До того с холма спускались просто по тропинке. Лестница долго была деревянной, а потом её перестроили — сделали гранитные ступени.
Вот бы ещё с этого перекрестка убрать тот самый "временный" переход и запретить прямой выезд авто от префектуры на перекресток.