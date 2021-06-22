Так, может быть, лестницу стоит восстановить? Мы спросили об этом префектуру, попросив прочитать о результатах исследования. Нет, ответили в префектуре, — нецелесообразно и не планируется. Причина — лестницу убрали в соответствии с проектом строительства надземного перехода и сейчас пешеходам, в том числе пожилым людям, инвалидам, людям с колясками, безопаснее и удобнее переходить Савелкинский проезд по мосту, оборудованному лифтом и пандусами.

Лестницу на холме у «Флейты» устроили после строительства Савелкинского проезда в 1990-х годах. До того с холма спускались просто по тропинке. Лестница долго была деревянной, а потом её перестроили — сделали гранитные ступени.