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Суд признал живым мужчину, которого перепутали с умершим пациентом в больнице Солнечногорска 15.06.2021 ZELENOGRAD.RU

Зеленоградский суд признал живым 79-летнего мужчину, которого в солнечногорской больнице перепутали в умершим пациентом. Из-за ошибки персонала семья похоронила чужого человека под видом своего родственника. Без решения суда, что мужчина на самом деле жив, его нельзя было забрать из больницы.

Решения суда семья ждала больше двух недель. Могут ли они прямо сейчас забрать своего родственника домой, не сосем понятно: прокуратура Зеленограда утверждает, что решение суда «обращено к немедленному исполнению», а внучка мужчины Варвара сказала журналистам, что оно вступит в силу 16 июня.

Как в больнице перепутали пациентов

В конце мая Варвара Корчашкина рассказала в соцсетях историю, как в больнице Солнечногорска ее дедушку перепутали с чужим человеком. Через несколько дней после госпитализации ее дедушки в больнице сообщили, что он скончался.

Семья Варвары начала сомневаться, что умер именно их родственник, еще при получении тела. Тогда они увидели совершенно незнакомого им человека, но сотрудники морга убедили их, заявив, что «после смерти, инсульта и трепанации черепа при вскрытии человек очень меняется».

Ошибка обнаружилась, когда за своим родственником — которого похоронила семья Варвары — пришла его семья. Им вывезли дедушку Варвары, но вторая семья сразу поняла, что это другой человек. «Сотрудники больницы сначала начали им угрожать прокуратурой, что они деда своего забирать не хотят, но потом начали разбираться и выяснилось, что они перепутали людей и нам выдали не того человека. Более того, они практически похоронили живого человека. То есть если бы вдруг у этого человека не было родственников, мы бы и не узнали, что похоронили не того человека и что наш дедушка жив», — написала Варвара.

Со слов сотрудников больницы она пересказала, что пожилых людей перепутали из-за санитарки, которая поменяла их кроватями, никому не сказав об этом.

Какую ответственность понесут сотрудники больницы

В начале июня Варвара написала, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту халатности из-за этого инцидента. «Сейчас они собирают информацию, опрашивают всех, в ближайшие пару недель должны вернуться с каким-то решением», — сообщила она. Также следователи инициировали эксгумацию тела уже похороненного мужчины с проведением проверки и анализом ДНК.

Когда ошибка солнечногорской больницы стала публичной, в минздраве Московской области сообщили, что в учреждении идет служебная проверка. В ведомстве подтвердили, что сотрудники больницы перепутали документы двух пациентов, а также пообещали оказать пожилому человеку «всю необходимую юридическую помощь в оформление документов».

На время служебной проверки лечащий врач отстранен от работы. По итогам расследования в случае необходимости к нему применят «меры административного характера».

Варвара через несколько дней после этого написала в соцсети, что «никто уволен не был, что все как сидели, так и сидят». Она об этом узнала от работников больницы. «Главврач Солнечногорской ЦРБ Борисова Л.Н., видимо, ждет, что шумиха утихнет и все дальше продолжат сидеть на своих местах», — возмущается девушка.

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Метки:
медицина, происшествия, суд, солнечногорск, корчашкина варвара
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Обсуждение
Степанова Ольга
Вчера, 20:11
Какой бред- суд признал живого человека живым. А что, мог бы и не признать? И как тогда?
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