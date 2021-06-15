Как в больнице перепутали пациентов

В конце мая Варвара Корчашкина рассказала в соцсетях историю, как в больнице Солнечногорска ее дедушку перепутали с чужим человеком. Через несколько дней после госпитализации ее дедушки в больнице сообщили, что он скончался.

Семья Варвары начала сомневаться, что умер именно их родственник, еще при получении тела. Тогда они увидели совершенно незнакомого им человека, но сотрудники морга убедили их, заявив, что «после смерти, инсульта и трепанации черепа при вскрытии человек очень меняется».

Ошибка обнаружилась, когда за своим родственником — которого похоронила семья Варвары — пришла его семья. Им вывезли дедушку Варвары, но вторая семья сразу поняла, что это другой человек. «Сотрудники больницы сначала начали им угрожать прокуратурой, что они деда своего забирать не хотят, но потом начали разбираться и выяснилось, что они перепутали людей и нам выдали не того человека. Более того, они практически похоронили живого человека. То есть если бы вдруг у этого человека не было родственников, мы бы и не узнали, что похоронили не того человека и что наш дедушка жив», — написала Варвара.

Со слов сотрудников больницы она пересказала, что пожилых людей перепутали из-за санитарки, которая поменяла их кроватями, никому не сказав об этом.