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В солнечногорской больнице перепутали двух пациентов и выдали семье тело чужого человека. Теперь им придется через суд признавать своего родственника живым 01.06.2021 ZELENOGRAD.RU

Жительница Голубого Варвара Корчашкина рассказала в соцсетях историю, как в больнице Солнечногорска ее дедушку перепутали с чужим человеком. Через несколько дней после госпитализации ее дедушки в больнице сообщили, что он скончался. А после выдачи тела и похорон заявили, что произошла ошибка — и ее дедушка жив, а похоронила семья чужого им человека.

Семья Варвары начала сомневаться, что умер именно их родственник, еще при получении тела. Тогда они увидели совершенно незнакомого им человека, но сотрудники морга убедили их, заявив, что «после смерти, инсульта и трепанации черепа при вскрытии человек очень меняется».

Ошибка обнаружилась, когда за своим родственником — которого похоронила семья Варвары — пришла его семья. Им вывезли дедушку Варвары, но вторая семья сразу поняла, что это другой человек. «Сотрудники больницы сначала начали им угрожать прокуратурой, что они деда своего забирать не хотят, но потом начали разбираться и выяснилось, что они перепутали людей и нам выдали не того человека. Более того, они практически похоронили живого человека. То есть если бы вдруг у этого человека не было родственников, мы бы и не узнали, что похоронили не того человека и что наш дедушка жив» , — написала Варвара.

Со слов сотрудников больницы она пересказала, что пожилых людей перепутали из-за санитарки, которая поменяла их кроватями, никому не сказав об этом.

Что будет дальше

Узнав, что их родственник жив, семья Варвары навестила его в больнице: «К нашему приезду его побрили, помыли и перевели в отельную палату. Особенно меня позабавила зубная паста с щёткой в ванной, и яблоки на столе, при том, что дед сам не ходит особо и половина рта у него обездвижена».

Забрать его оттуда они пока не имеют права, потому что по документам мужчина мертв. Доказывать ошибку и признавать его живым придется через суд. Так как свидетельство о смерти семья получила в зеленоградском МФЦ, зеленоградский прокурор смог подать иск в суд от имени мужчины. Сейчас дело к московскому ЗАГСу от истца с похожими инициалами находится в зеленоградском районном суде, беседа по его материалам назначено на 7 июня.

Семья Варвары беспокоится, так как суд длится больше месяца, а дедушку уже сейчас нужно перевести для реабилитации в другую больницу — в солнечногорской такого отделения нет.

Сейчас они подали заявления в генеральную прокуратуру, в Росздравнадзор, уполномоченному по правам человека и губернатору Московской области, а также в следственный комитет для проверки сотрудников больницы и привлечения их к ответственности. В СК уже проводят доследственную проверку по этому поводу.

Как отреагировали в больнице

В настоящее время в Солнечногорской больницы идет служебная проверка, сообщили в минздраве Московской области. В ведомстве подтвердили, что сотрудники больницы перепутали документы двух пациентов, а также пообещали оказать пожилому человеку «всю необходимую юридическую помощь в оформление документов».

На время служебной проверки лечащий врач отстранен от работы. По итогам расследования в случае необходимости к нему применят «меры административного характера».

Варвара на обещания больницы помочь смотрит скептически. Сейчас им также нужно эксгумировать тело чужого родственника, а подать заявление об этом может только сама больница. «Мама написала заявление с просьбой [к главврачу] инициировать эксгумацию тела покойного. Пока моя мама писала это заявление, от юриста больницы прозвучала такая фраза: „А зачем вам его оттуда доставать? Ну лежит и пусть лежит“». Позднее им предложили встретиться со второй семьей и решить этот вопрос самим.

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Метки:
медицина, происшествия, солнечногорск
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