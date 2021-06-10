В ходе следствия Павлова допросили более десяти раз. Водили обвиняемого на следственные эксперименты, проверяя его показания на месте преступления. Было назначено и проведено множество экспертиз, тоже более десятка. В их числе судебно-медицинские, молекулярно-генетическая, психолого-психиатрическая, биологическая, дактилоскопическая.

Собранные по уголовному делу доказательства, в том числе результаты экспертиз, легли в основу обвинения в убийстве (часть 1 статьи 105 УК). Максимальное наказание по этой статье — 15 лет лишения свободы. «Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением передано в Солнечногорский городской суд, где в ближайшее время будет рассматриваться по существу», — сообщает Следственный комитет.

25 марта этого года 15-летний Фёдор Б. не вернулся вечером домой. Родные объявили его в розыск, обратились в полицию и поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Волонтёры отряда распространили информацию о розыске, подключились школьные и родительские чаты. Примерно в полдень следующего дня стало известно, что ребёнок погиб. Его тело со множественными ножевыми ранениями нашли в квартире дома на Парковом бульваре в посёлке Голубое. Следственный комитет объявил в розыск подозреваемого — проживавшего там 26-летнего Константина Павлова и сбежавшего из региона после преступления.

Из рассказов очевидцев стало известно, что около 17 часов в четверг подростка видели на автобусной остановке у станции Крюково, где он познакомился со своим будущим убийцей. Они вместе сели в автобус, следующий по маршруту 495 до Голубого, и вышли на конечной остановке. Школьные знакомые Фёдора писали, что он даже транслировал что-то постами, фотографиями и видео из квартиры своего нового взрослого знакомого, рассказывая о какой-то игре.

Следствие выяснило, что Павлов предложил Фёдору «совместное времяпрепровождение». Чем именно он заинтересовал ребёнка, не уточняется. «В какой-то момент у обвиняемого возник умысел на убийство подростка. Приискав нож, мужчина нанёс потерпевшему более 50 ножевых ударов в область туловища и конечностей. От ранений подросток скончался на месте», — сообщает СК.

Совершив убийство, Павлов попытался скрыться — уехал на дачу во Владимирскую область. Там его 26 марта и задержали, после чего доставили к следователю в Солнечногорск. При задержании Павлов пытался вскрыть себе вены.