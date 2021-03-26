По данным из копии полицейской ориентировки, распространяемой в чатах местными жителями, подозреваемый проживает по адресу: поселок Голубое, Парковый бульвар, в доме 5. Приметы: на вид 30-35 лет, рост около двух метров, волосы темно-русые, длинные до плеч, на лице усы, возможно небольшая бородка.

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Сначала объявили в розыск пропавшего ребенка. В четверг он не вернулся домой, а геолокация показала, что около 17 часов он был в Голубом. В инстаграме поселка в комментариях к посту о розыске Павел писал: «Этот мальчик ехал в Голубое на 495 маршруте в районе 18:00. Он был в сопровождении высокого мужчины с хвостиком. Они оба сидели передо мной. Сели в автобус в Крюково и вылезли в Голубом на конечной остановке». Затем, около 12 часов дня в пятницу несколько источников непосредственно с места событий сообщили о его убийстве.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве (ч.1 ст. 105 УК РФ). В официальном сообщении говорится, что «обнаружено тело 15-летнего подростка с множественными ножевыми ранениями».