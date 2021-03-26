Полиция объявила в розыск 26-летнего Константина Павлова в пятницу утром по подозрению в убийстве школьника из Зеленограда. В четверг он не вернулся домой, а геолокация показала, что около 17 часов он был в Голубом. Его искала полиция и поисковый отряд «Лиза Алерт». Но в пятницу нашли убитым, со множественными ножевыми ранениями. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве (ч.1 ст. 105 УК РФ).

По данным МК, по камерам видеонаблюдения установили, что он дошел до автобусной остановки, скинул грязные вещи в мусорку, сел на автобус и поехал к себе на дачу во Владимирской области. У задержанного две судимости: семь лет назад он получил условный срок за причинение тяжкого вреда здоровью, а в феврале — к 7 месяцам исправительных работ за оскорбление сотрудника полиции. Он работал трудился в одной из компаний, занимающихся благоустройством.

В чате школы, где учился ребенок попросили родителей проговорить с детьми о правилах безопасного поведения с незнакомыми людьми и сообщили, что «увеличат количество воспитательных бесед с учениками всех классов».

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