Подозреваемый в убийстве зеленоградского школьника задержан 26.03.2021 ZELENOGRAD.RU

Во Владимирской области задержан подозреваемый в убийстве 15-летнего школьника из Зеленограда. Об этом «Зеленоград.ру» сообщил источник в правоохранительных органах. Позже задержание подтвердили в главному управлении МВД по Московской области.

Полиция объявила в розыск 26-летнего Константина Павлова в пятницу утром по подозрению в убийстве школьника из Зеленограда. В четверг он не вернулся домой, а геолокация показала, что около 17 часов он был в Голубом. Его искала полиция и поисковый отряд «Лиза Алерт». Но в пятницу нашли убитым, со множественными ножевыми ранениями. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве (ч.1 ст. 105 УК РФ).

По данным МК, по камерам видеонаблюдения установили, что он дошел до автобусной остановки, скинул грязные вещи в мусорку, сел на автобус и поехал к себе на дачу во Владимирской области. У задержанного две судимости: семь лет назад он получил условный срок за причинение тяжкого вреда здоровью, а в феврале — к 7 месяцам исправительных работ за оскорбление сотрудника полиции. Он работал трудился в одной из компаний, занимающихся благоустройством.

В чате школы, где учился ребенок попросили родителей проговорить с детьми о правилах безопасного поведения с незнакомыми людьми и сообщили, что «увеличат количество воспитательных бесед с учениками всех классов».

Новость дополняется

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
убийство
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Подозреваемый в убийстве зеленоградского школьника задержан Новости
Отделение «Городских проектов» открылось в Зеленограде. Его возглавил экс-кандидат в мундепы Илья Селиверстов. Мы с ним поговорили Истории
Зеленоградскую больницу обвинили в легализации более 900 мигрантов. Департамент здравоохранения заявил, что это была просто временная регистрация пациентов Новости
Два зеленоградских школьника пострадали на уличных тренажёрах. Одному ребёнку отрезало палец Истории
Тренер Сергей Семайкин о ЛФК и каратэ для особенных детей. Разные случаи из практики и полезные советы родителям Партнерский материал
Заработал лифт в надземном переходе через Савелкинский проезд Новости
Представлен проект «культурно-досугового» центра напротив 14-го микрорайона. А может быть там будет медцентр Новости
Управа Крюково арендовала для врачей машину с водителем, чтобы ездить на вызовы. Объясняя эту закупку, чиновники совсем запутались Истории
Булгаковские места вокруг Зеленограда: Кутузовские дачники и «благоуханное лето» 1926 года Истории
Бульвар в глубине 11-го микрорайона ждет масштабное благоустройство. Началась разработка концепции Новости
Река Сходня возле Школьного озера запахла моющими средствами. Сбросы в нее продолжаются годами, а виновных найти не могут Новости
Проезд в «Ласточках-экспрессах» теперь можно оплатить на турникете картой или телефоном Новости
Полезные советы, новые места, скидки и акции в Зеленограде Новости
Бизнес-центр «Серебряный кит» на улице Гоголя — что внутри? Партнерский материал
«Сады лишними не бывают». Два года длится ремонт в детском саду 9 микрорайона — сроки окончания неизвестны Истории
Большинство жителей высказались против строительства регбийного стадиона рядом с их двором. Но всем наплевать: от управы до депутата. Кажется, у каждого есть личный интерес игнорировать мнения людей Истории
Микрорайон почти на тысячу человек в Брехово достроят к концу следующего года. Прежний застройщик обанкротился Новости
Симфоническая сказка «Черная курица» — 11 апреля в Культурном центре «Зеленоград» Афиша
«Зеленоград.ру» запустил клуб друзей — общение с редакцией и скидки от местных компаний Новости
Как тротуар для пешеходов превратился в дорогу для машин. Непродуманное строительство в 3-м микрорайоне привело к транспортному коллапсу Истории
На станции Крюково начались работы по реконструкции: разбирают палатки, со стороны «старого» города будут сносить платформу и убирать кассы Новости
Лазертаг-арена Megazar в «Панфиловском» - что внутри? Партнерский материал
Все старшеклассники Зеленограда получили от нашего депутата в Госдуме буклеты с информацией о поступлении. Это за полгода до очередных выборов Новости
Электросчетчики бесплатно заменят до конца года в 220 домах. Вот адреса и график работ Новости
© 1997–2021 Зеленоград.ру