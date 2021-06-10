СТО Зеленоград: спонсор темы
Парковку возле «Электрона» закрыли и свободного въезда на неё уже не будет. Здесь ставят шлагбаум 10.06.2021 ZELENOGRAD.RU

Парковку возле фитнес-центра устроили прошлой осенью на «полностью пешеходной» площади Юности. Только сейчас новые владельцы ставят шлагбаум, хотя ограждение парковки было условием префектуры при одобрении её размещения. До 30 июня въезд к «Электрону» позади здания перекрыт.

На парковку к фитнес-центру заезжают с улицы Николая Злобина через пешеходную дорожку и мимо прилегающей к ней детской площадки. Делать это разрешила еще прошлым летом комиссия по безопасности дорожного движения префектуры. Не вспомнив о том, что за три года до того площадь Юности реконструировали и сделали полностью пешеходной — никаких парковок в проекте не было. И порекомендовав новым владельцам здания огородить стоянку.

Сначала посетители заезжали к фитнесу прямо под «кирпич». Потом знак убрали. В префектуре объяснили, что компания «Опора» купила здание «Электрона», одновременно приобретя права на земельный участок под ним. То есть, это участок частный. Однако примыкает он к городской территории — это кусок площади с детской площадкой.

По площади Юности ездят и другие машины. Кроме уборочных, которым разрешено там ездить, подъезжают и машины с товаром — например, к заведениям со стороны улицы Юности.

В проекте комплексного благоустройства площади, выполненного в 2016 году, никакой парковки возле «Электрона» не было. Проект сначала обсуждался закрыто, с участием районных депутатов, затем его в виде картинок и описания концепции благоустройства выставили на онлайн-голосование. Одним из ключевых моментов переустройства площади стало создание пешеходной зоны. «Сохраняется […] парковка со стороны улицы Юности. Больше никаких других парковок на площади не будет — она станет полностью пешеходной», сообщала тогда управа района Матушкино. Проект переустройства площади без парковок высоко оценил и мэр Сергей Собянин.

Читайте также
Пункт вакцинации и диспансеризации открылся на площади Юности. Вот какие обследования там делают
Материалы для водителей редакции «Зеленоград.ру» помогает делать СТО Зеленоград - у них современное оборудование для шиномонтажа и качественного восстановления колесных дисков, сухой склад с оптимальными условиями для хранения сезонной резины и мотоциклов. А ещё эвакуатор, подменное авто, покрасочная камера, все виды работ по диагностике и ремонту, любая страховка и многое другое. Адрес: Алабушево, ул. Овражная, дом 33. Телефон: 8-499-490-45-26. Подписывайтесь на социальные сети СТО Зеленоград, чтобы не пропустить интересные акции: вконтакт, фейсбук, инстаграм, ютьюб.
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
парковки, гаражи, стоянки, микрорайон 1, площадь юности
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Дело об убийстве подростка в Голубом передано в суд. Обвиняемому грозит максимум 15 лет Новости
История деревни Горетовка в 20 веке: от колхоза «Новая жизнь» до очищения от навоза Истории
Грустная собака несколько дней провела рядом с остановкой 400-го в ожидании хозяина Жизнь
Парковку возле «Электрона» закрыли и свободного въезда на неё уже не будет. Здесь ставят шлагбаум Новости
Число заболевших ковидом снова бьет рекорды. Мэрия ужесточает контроль за ношением масок и перчаток в кафе, ТЦ и транспорте Новости
«Водители подняли вой, потому что зашли на их территорию». Константин Антонович о светофорах с белым человечком, водителях-дегенератах и внимательности пешеходов Истории
Спектакль театра «Ведогонь» «Рикки-Тикки-Тави». Клуб друзей «Зеленоград.ру» и театр дарят билеты Новости
Станцию проката велосипедов открыли на площади Юности Новости
Всероссийский турнир по регби — с 10 по 20 июня на регбийном стадионе у парка Победы Афиша
Несколько машин пытались угнать за одну ночь на площади Юности, в 4-м и 10-м микрорайонах. Две попытки удались Новости
В корчме «Диканька» сняли эпизоды сериала «Дипломат» Новости
Как провести каникулы познавательно, весело и безопасно. Три зеленоградских детских клуба работают летом — интересные программы для детей всех возрастов Партнерский материал
Вдоль Сосновой аллеи срубили зеленые деревья. Префектура утверждает, что это сухостой, но местные жители не верят Новости
Для строительства скоростной железной дороги снесут гаражи на Новокрюковской улице Новости
«Это бар» — новый партнёр клуба друзей «Зеленоград.ру». Разыгрываем три депозита Новости
Массовые проверки автомобилей проводит автоинспекция по всему городу. Проезды сузили до одной полосы — образуются заторы Новости
Магазин спортивной одежды, обуви и аксессуаров «Страна бегунов» в 20-м микрорайоне — что внутри? Партнерский материал
Ленинградское шоссе вошло в топ-3 самых загруженных трасс столицы Новости
Прививку от ковида намерены включить в национальный календарь. Это позволит отстранять от работы непривитых учителей, врачей, коммунальщиков и соцработников Новости
Выставка «Про город» — в музее Зеленограда в корпусе 1410 Афиша
На Заводской улице хотят построить крупный производственный комплекс. Для этого объединили несколько мелких участков Новости
Спортивный клуб «ЗОЖ»: светло, уютно, всё есть и ничего лишнего Партнерский материал
Автостудия Kartel Avto на Новокрюковской улице — что внутри? Партнерский материал
«Строим и ремонтируем социальные объекты». Компания «АртСтройТехнология» — о проектах в Зеленограде и не только Истории
Концерт группы UART — 10 июня в Озеропарке у корпуса 1002 Афиша
«Они авантюристы, но жителям всё равно». Префектура прокомментировала ситуацию с «Пятерочкой» без канализации Новости
Благоустройство детской площадки в 9 микрорайоне, о котором просят жители, перенесли второй раз — и опять из-за эпидемии Истории
Лазертаг-арена Megazar в «Панфиловском» - что внутри? Партнерский материал
Началось строительство новой школы в 3-м микрорайоне. Грузовикам приходится протискиваться по узкому проезду Новости
Две девушки пьяными ехали по Зеленограду и устроили истерику полицейским при задержании Новости
Спортивное ориентирование для детей и взрослых — 12 июня Афиша
«Зеленоград.ру» запустил клуб друзей — общение с редакцией и скидки от местных компаний Новости
© 1997–2021 Зеленоград.ру