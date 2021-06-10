На парковку к фитнес-центру заезжают с улицы Николая Злобина через пешеходную дорожку и мимо прилегающей к ней детской площадки. Делать это разрешила еще прошлым летом комиссия по безопасности дорожного движения префектуры. Не вспомнив о том, что за три года до того площадь Юности реконструировали и сделали полностью пешеходной — никаких парковок в проекте не было. И порекомендовав новым владельцам здания огородить стоянку.

Сначала посетители заезжали к фитнесу прямо под «кирпич». Потом знак убрали. В префектуре объяснили, что компания «Опора» купила здание «Электрона», одновременно приобретя права на земельный участок под ним. То есть, это участок частный. Однако примыкает он к городской территории — это кусок площади с детской площадкой.

По площади Юности ездят и другие машины. Кроме уборочных, которым разрешено там ездить, подъезжают и машины с товаром — например, к заведениям со стороны улицы Юности.

В проекте комплексного благоустройства площади, выполненного в 2016 году, никакой парковки возле «Электрона» не было. Проект сначала обсуждался закрыто, с участием районных депутатов, затем его в виде картинок и описания концепции благоустройства выставили на онлайн-голосование. Одним из ключевых моментов переустройства площади стало создание пешеходной зоны. «Сохраняется […] парковка со стороны улицы Юности. Больше никаких других парковок на площади не будет — она станет полностью пешеходной», сообщала тогда управа района Матушкино. Проект переустройства площади без парковок высоко оценил и мэр Сергей Собянин.