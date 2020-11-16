Запрещающий знак убрало руководство фитнес-центра «Электрон». «Знак демонтирован в рамках согласованного проекта», пояснили «Зеленоград.ру» в «Электроне». Речь идет о проекте парковки, нужной новым владельцам «Электрона» — для своих клиентов. Эти планы одобрила комиссия префектуры по безопасности дорожного движения еще в конце лета. Правда, с оговоркой: парковка должна быть огорожена. Никаких ограждений еще нет и неизвестно, когда будут. В администрации фитнес-центра говорят, что проект должны согласовать несколько ведомств, и сроки появления ограждений и шлагбаума неизвестны. Там признают, что формально парковки еще нет, но отмечают, что проехать может кто угодно и не обязательно это посетители «Электрона».

Но «кирпич» снят, а значит, въезд возле детской площадки на пешеходную, по прежнему замыслу, площадь фактически «узаконен». Мы задали вопросы префектуре и получили ответ — «обустройство парковочных мест предусмотрено в границах земельного участка, предоставленного ООО «Центр поддержки и развития бизнеса Опора» для эксплуатации здания. Эта компания купила здание «Электрона», одновременно приобретя права на земельный участок под ним. То есть, это участок частный. Однако примыкает он к городской территории — это кусок площади с прилегающей детской площадкой.

В проекте комплексного благоустройства площади, выполненного в 2016 году, никакой парковки возле «Электрона» не было. Проект сначала обсуждался закрыто, с участием районных депутатов, затем его в виде картинок и описания концепции благоустройства выставили на онлайн-голосование. Одним из ключевых моментов переустройства площади стало создание пешеходной зоны. «Сохраняется […] парковка со стороны улицы Юности. Больше никаких других парковок на площади не будет — она станет полностью пешеходной», сообщала тогда управа района Матушкино. Проект переустройства площади высоко оценил и мэр Сергей Собянин.

До реконструкции машины подъезжали прямо к заведениям на площади, ездили по ней, угрожая безопасности пешеходов. Проблему не могли решить много лет, её усугубили ярмарки выходного дня — по пешеходному пространству начали разъезжать и грузовики. В 2017-м, под занавес благоустройства, возле площади Юности — со стороны 3-го микрорайона — обновили и расширили парковку.

67% участников опроса «Зеленоград.ру» считают, что парковку возле «Электрона» надо закрыть.