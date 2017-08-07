Обновленная парковка между площадью и улицей Юности готова к приему автомобилей. Ее заасфальтировали и нанесли разметку — примерно на 70-80 машин. Парковка пока закрыта — на площади продолжается ремонт. Работы обещают закончить в начале сентября.
Фото: Zelenograd.ru
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