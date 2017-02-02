Первые предложения по реконструкции площади Юности обсудили во вторник в закрытом режиме — с главой управы района Матушкино, районными депутатами и общественными советниками. Проектировщики предложили сделать фонтан на уровне земли, чтобы зимой превратить его в каток. За кинотеатром «Электрон» устроить детские и спортивные площадки, а парковку перед ним закрыть.
Проектная организация «СТ Центр» своей основной задачей видит освобождение центральной часть площади для массовых мероприятий, народных гуляний и фестивалей. Для этого надо демонтировать большие цветники, сообщает газета управы. По словам источника в совете депутатов, цветники сдвинут из центра площади к краям.
В фонтане предлагают убрать чашу и сделать вместо неё плоскостной фонтан — струи будут бить из отверстий на одном уровне с поверхностью площади. А зимой организовать на месте фонтана каток с раздевалками, прокатом коньков и горячими напитками. В проекте реконструкции площади 2008 года предполагалось заменить фонтан на энергосберегающий, но с подсветкой.
Площадь планируют замостить крупной бетонной тротуарной плиткой. Её поделят на зоны для массовых мероприятий, активного и тихого отдыха, проведения ярмарок. Недавно обновленную сцену, торговые домики и парковку (со стороны площади Юности) решили оставить на прежних местах. При этом участникам обсуждения показывали зимний вариант, на котором нынешние деревянные павильоны сдвинуты ближе к дороге (со стороны улицы Юности), а напротив ресторанов и кафе стоят еще несколько палаток. В летнем варианте торговые точки тоже сдвинуты к краю площади. О ранее запланированных лыжне и велодорожках сейчас не упоминается.
За «Электроном» предложили устроить площадки для малышей и детей постарше. Здесь же, видимо, будет прокат спортивного инвентаря, о котором управу через депутатов попросил зеленоградский предприниматель. В ходе реконструкции площади собираются обновить фасад кинотеатра. Как именно, не уточняется. По словам источника в районном совете депутатов, на эскизе видны белый навес на крыше здания и колонны. На площадь Юности хотят перенести площадку с бюстом Николая Злобина — сейчас он стоит у здания «Зеленоградстроя» в 1-м Западном проезде.
В управе отказались предоставить Zelenograd.ru эскизы и схему реконструкции площади, отметив, что это не окончательное решение. У депутатов и общественных советников были замечания и предложения, но какие именно, не озвучивается. Проект реконструкции площади Юности делает ООО «СТ Центр», стоимость контракта — почти 12 миллионов рублей. В прошлом году организация занималась проектированием благоустройства сквера в поселке Коммунарка, зоны отдыха Конторского пруда, новых светофорных объектов в Москве, сетей водоснабжения в Приморском крае, разрабатывала проект организации движения в Химках.
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А также навес вместо только что отремонтированной сцены. Гы.
Общественность ставить в известность как всегда не будут? не наше холопье дело - обсуждать, чо там на площади хорошо и нужно? ну хоть бы идеееек накидать - а то кроме модного плоскостного фонтана ничо в голову и не пришло, видать?
А то, что проектная компания делала светофорные объекты и проекты организации движения, даже может подсказать - какой предприниматель в этом заинтересован. Да и проект, как говорится в статье, обсуждался с общественником.
Да и 12 млн. - это очень много. Наша проектная компания за 2 млн. проектировала Парк отдыха вдоль канала в г.Долгопрудный (площадь 12 га, большим объемом земляных работ, тремя небольшими зданиями), за 3 млн. Лыже-роллерный парк им.Лазутиной в г.Одинцово (площадью 3 га, с 3-этажным зданием спортшколы).
И в эти деньги был включен откат, без которого ни один чиновник даже не пукнет.
Так что этим проектом должны интересоваться прокуроры и антикоррупционные ведомства.
Конечно, ведь когда будет решение, поздно будет его менять. А до этого зачем какому-то там народу знать, как собираются переделать вторую главную площадь в Зеленограде. Вдруг кто-то еще не захочет, чтобы там опять понастроили бесконечные ларьки и торговые центры.
> У депутатов и общественных советников были замечания и предложения, но какие именно, не озвучивается.
Молодцы какие! А нельзя ли тогда озвучить фамилии народных героев, чтобы на следующих выборах за них еще раз не забыть проголосовать?
Отредактировано: 03-02-2017, 09:55
А бетона станет на новой площади Юности, судя по фото, очень много. Ну не любят, если не сказать больше, чиновники города ЗЕЛЕНОГРАДА, живую природу. Газонов, скверов, клумб всё меньше, в лесопарке дорожки становятся всё шире. Оставили бы площадь Юности, как память, просто отремонтировали бы
Электрон не пристроенный опять - может внять гласу народа: подремонтировать и перенести таки туда загс (можно не весь - можно только роспись тут проводить)! Можно сделать из него МФЦ - днем роспись - вечером еще чего (клуб танцоров, кинотеатр, мероприятия для молодежи (чтоб по квартирам не бухали) - я не знаю чего еще - давайте вместе думать). Парковку у Электрона оставить (свадьбы будут приезжать). Палатки и рынки - к хренам убрать - есть и кафе и Перекресток! Подумать о расширении ул. Юности - со временем все равно придется. Фонтан-каток - неплохо - если не срастется - лучше реконструировать старый (как память). Крытая сцена к Электрону - неплохо - и выход на нее из Электрона можно. Спорт и дети за электроном - нормально. Злобина на перевозить - площадь ЮНОСТИ - нечего ему тут делать. Все подсветить красиво. Больше газонов - меньше бетонов. Деревья не только по центральному но и у Андерсона - под ними газон (можно будет придти посидеть летом). Больше скамеек, урн. Плитка любая - в идеале чтобы часть ее с подсветкой (В Вене есть - красиво). Я вот как-то так хочу.
Теперь по проектированию - что-то проектирование у нас заоблачно дорогое - сразу видно что бюджетные деньги тратят. Мне почему-то вспомнился фильм: "Дайте жалобную книгу" и кафе Одуванчик. У нас есть замечательный институт МИЭТ - готовит он специалистов в том числе и по кафедре Дизайн - наверняка там многие из Зеленограда - там 5 курсов молодых дизайнеров - неужели они сами не смогут спроектировать площадь??? Юность проектирует Юность!!! И им дипломная и символично и думаю если им треть суммы откинуть - они будут счастливы! ИМХО
2. «…замостить крупной бетонной тротуарной плиткой…» — ну конечно, а куда же без неё, родименькой? На кой ляд она нужна? Кому вообще удобна бетонная плитка и чем? На каблуках неудобно, с тележками и колясками неудобно, на роликах неудобно. Внешний вид уже черед зиму сомнителен ввиду низкого качества укладки и самого материала. Нашли бы в виде исключения подрядчиков, которые могут асфальт хороший класть, гладкий и ровный.
3. Зелени в принципе норм, но разумеется, хотелось бы побольше.
4. В целом, идея фонтанокатка очень хороша. Уважаемые олдфаги, я да, тоже бегала в детстве по фонтану, пила возле него своё первое пиво и всё такое. Но помимо этого я ходила по пустырю, где сейчас Иридиум; радовалась одуванчиковой полянке, где сейчас Панфиловский; очень душевно ходила в гости к друзьям в пятиэтажки, которые сейчас снесли, а друзей расселили по новым домам с большими квартирами. Надо двигаться вперёд. Может быть, вы бы ещё памятник Ленину оставили напротив Научного центра? А то там, гляжу, места чрезвычайно много на стоянке пустого…
Для недовольных - фонтан можно просто отремонтировать.