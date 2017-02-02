Проектная организация «СТ Центр» своей основной задачей видит освобождение центральной часть площади для массовых мероприятий, народных гуляний и фестивалей. Для этого надо демонтировать большие цветники, сообщает газета управы. По словам источника в совете депутатов, цветники сдвинут из центра площади к краям.

В фонтане предлагают убрать чашу и сделать вместо неё плоскостной фонтан — струи будут бить из отверстий на одном уровне с поверхностью площади. А зимой организовать на месте фонтана каток с раздевалками, прокатом коньков и горячими напитками. В проекте реконструкции площади 2008 года предполагалось заменить фонтан на энергосберегающий, но с подсветкой.