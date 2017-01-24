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Весной площадь Юности полностью закроют для пешеходов 24.01.2017 ZELENOGRAD.RU

Будущая реконструкция потребует закрыть всю территорию площади. Куда перенесут торговлю, обсуждается. Как организуют проход к магазинам и ресторанам, расположенным на площади, не сообщается.

Панорама площади Юности/Zelenograd.ru

О закрытии площади Юности сообщил на встрече с муниципальными депутатами глава управы района Матушкино Дмитрий Лавров. «Сейчас занимаемся согласованием проектных решений», — сказал Лавров. Конкурс на разработку проекта реконструкции площади Юности объявили в ноябре, сроки проектирования определены в конце марта. Переделка коснется всей площади Юности.

По документам конкурса, здесь надо переложить водопровод, канализацию, линии электропередач, отремонтировать все парапеты и лестницы, сделать парковочные карманы, поставить дополнительное освещение, новые скамьи, посадить деревья и кусты. В центральной части площади предусмотрены гранитные плиты и гранитный бортовой камень, парапеты облицуют керамогранитной плиткой.

Ставится задача сделать площадь Юности если не парком, то чем-то близким к нему — указаны «реконструкция дорожно-тропиночной сети с прокладкой дополнительных прогулочных маршрутов из экологических материалов», веломаршрут, превращающийся зимой в лыжную трассу, экологическая тропа.

К депутатам Матушкино обратился предприниматель Александр Михайлов, занимающийся прокатом спортинвентаря. Он просит отвести ему участок на площади Юности для организации склада. Депутаты ходатайствовали за предпринимателя, глава управы обещал рассмотреть просьбу.

На площади Юности стоят торговые домики, где торгуют в дни московских фестивалей, а с апреля должна возобновиться работа продуктовой ярмарки выходного дня. Куда перенесут всю эту торговлю, пока неизвестно. Возможно, ярмарку «передвинут» на Крюковскую площадь, где выделено 80 мест для региональной торговли. Идея у двух видов ярмарок всё равно одна — поддержать отечественного производителя. Что касается торгово-развлекательных фестивалей, то следующий — «Московская масленица» — пройдет с 17 по 26 февраля, и, вероятно, еще на площади Юности. За ним последует пасхальный с 14 по 23 апреля.

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Обсуждение
Барри
9 часов назад
Надо сходить, что ли, побухать последний раз на фонтане, проститься с любимой Плешкой... Ничто ещё не переживало реконструкцию под управлением путинских дефективных менеджеров.

Не чокаясь!

P.S. До следующей весны хотя бы хоть чё-то сделают? Или трактора и бытовки геры простоят аккурат до выборов путина?
Math Math
9 часов назад
Да не переживайте, пока туда-сюда проект согласуют... Сможете все лето бухать на любимом фонтане, а может и дольше.
Елена Буханик
8 часов назад
Какой веломаршрут и лыжная трасса, площадь маленькая,хотят на 1кв.м сделать парк развлечений, ещё колесо обозрения поставьте.Сцену уже отреставрировали, самим-то не стыдно за такую реставрацию?
SineD 2005
8 часов назад
Расширение "Перекрестка" на всю плешку?
Людмила Тарасовна
7 часов назад
Что же к новости прикрепили такую старинную фотографию? А ведь было бы интересно увидеть тут актуальное фото с похожего ракурса.
Елена Премудрая
5 часов назад
Она, конечно, страшненькая и разваливается там все, но как показывает опыт, у нас в Зеленограде после реконструкции становится еще хуже (подтверждение тому сцена у "Электрона", парапет у корп. 1104, фасад ЗАГСА и пр.), так что может, лучше ее не трогать? Пусть живет, как была последние сорок - пятьдесят лет :)
Julia Ptenchik
1 час назад
Да уж, лыжная трасса - это сильно!
А просто пешеходную зону нельзя - без велосипедов, лыж и прочего инвентаря со склада предпринимателя?
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