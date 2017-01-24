О закрытии площади Юности сообщил на встрече с муниципальными депутатами глава управы района Матушкино Дмитрий Лавров. «Сейчас занимаемся согласованием проектных решений», — сказал Лавров. Конкурс на разработку проекта реконструкции площади Юности объявили в ноябре, сроки проектирования определены в конце марта. Переделка коснется всей площади Юности.

По документам конкурса, здесь надо переложить водопровод, канализацию, линии электропередач, отремонтировать все парапеты и лестницы, сделать парковочные карманы, поставить дополнительное освещение, новые скамьи, посадить деревья и кусты. В центральной части площади предусмотрены гранитные плиты и гранитный бортовой камень, парапеты облицуют керамогранитной плиткой.

Ставится задача сделать площадь Юности если не парком, то чем-то близким к нему — указаны «реконструкция дорожно-тропиночной сети с прокладкой дополнительных прогулочных маршрутов из экологических материалов», веломаршрут, превращающийся зимой в лыжную трассу, экологическая тропа.

К депутатам Матушкино обратился предприниматель Александр Михайлов, занимающийся прокатом спортинвентаря. Он просит отвести ему участок на площади Юности для организации склада. Депутаты ходатайствовали за предпринимателя, глава управы обещал рассмотреть просьбу.

На площади Юности стоят торговые домики, где торгуют в дни московских фестивалей, а с апреля должна возобновиться работа продуктовой ярмарки выходного дня. Куда перенесут всю эту торговлю, пока неизвестно. Возможно, ярмарку «передвинут» на Крюковскую площадь, где выделено 80 мест для региональной торговли. Идея у двух видов ярмарок всё равно одна — поддержать отечественного производителя. Что касается торгово-развлекательных фестивалей, то следующий — «Московская масленица» — пройдет с 17 по 26 февраля, и, вероятно, еще на площади Юности. За ним последует пасхальный с 14 по 23 апреля.