Когда Римов сказал, что эти сообщения писал не он сам, а участники кибермитинга (используя функцию «разговорчики» на «Яндекс.Картах»), полиция попросила его предоставить данные зарегистрировавшихся на кибермитинг. «Я отказался предоставлять данные, на что они сказали, что Центр „Э“ все равно будет мониторить и обнаружит персональные данные этих людей», — сказал блогер изданию.

При этом представитель «Яндекса» в разговоре с «Дождем» сказал, что скриншот карт из инстаграма Римова — фейк: «В реальности сообщения нельзя так расположить из-за технических ограничений: „разговорчики“ не могут перекрывать содержание карты, например, топонимы, названия организаций или иконки».

Онлайн-митинг 1 июня проходил против закона о просветительской деятельности, вступившего в силу в этот день. Участники из Москвы и Петербурга одновременно зашли на «Яндекс.Карты» с мобильных устройств и поставили отметки, которые сложились в слова «вор», «*** вам», а также изображение пениса.

В разработке закона о просветительской деятельности участвовала в том числе наш депутат в Госдуме Ирина Белых. В пояснительной записке к законопроекту указано: просветительскую деятельность надо зарегулировать, потому что «антироссийские силы» под видом просвещения занимаются в школах и вузах пропагандой и дискредитируют российские власти. О том, почему российское научное сообщество было против этого закона, можно прочитать в аналитической статье «Медиазоны».

