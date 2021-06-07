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Блогера из Зеленограда оштрафовали за оскорбление, выложенное из сообщений пользователей на «Яндекс.Картах» 07.06.2021 ZELENOGRAD.RU

Блогера Александра Римова задержали 2 июня, когда он выходил из дома в Зеленограде. За день до этого он проводил кибермитинг: пользователи могли выкладывать слова из своих сообщений на «Яндекс.Картах». Одно из таких слов было нецензурным, и полиция выписала ему штраф в 10 тысяч рублей.

Как Римов объяснил «МБХ медиа», штраф он получил «за мат в сети» — по статье 5.61 КоАП (оскорбление). Блогер сказал изданию, что собирается обжаловать штраф.

«Меня остановили трое полицейских, представились, сказали, что в курсе того, что 1 июня был кибермитинг. Они попросили проследовать в машину и побеседовать. Они сказали, что эта акция была неоднозначной, так как люди решили в картах неприличные слова выложить — на Дворцовой площади метки поставили, на Красной площади в виде трех букв», — сообщил Римов.

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Когда Римов сказал, что эти сообщения писал не он сам, а участники кибермитинга (используя функцию «разговорчики» на «Яндекс.Картах»), полиция попросила его предоставить данные зарегистрировавшихся на кибермитинг. «Я отказался предоставлять данные, на что они сказали, что Центр „Э“ все равно будет мониторить и обнаружит персональные данные этих людей», — сказал блогер изданию.

При этом представитель «Яндекса» в разговоре с «Дождем» сказал, что скриншот карт из инстаграма Римова — фейк: «В реальности сообщения нельзя так расположить из-за технических ограничений: „разговорчики“ не могут перекрывать содержание карты, например, топонимы, названия организаций или иконки».

Онлайн-митинг 1 июня проходил против закона о просветительской деятельности, вступившего в силу в этот день. Участники из Москвы и Петербурга одновременно зашли на «Яндекс.Карты» с мобильных устройств и поставили отметки, которые сложились в слова «вор», «*** вам», а также изображение пениса.

В разработке закона о просветительской деятельности участвовала в том числе наш депутат в Госдуме Ирина Белых. В пояснительной записке к законопроекту указано: просветительскую деятельность надо зарегулировать, потому что «антироссийские силы» под видом просвещения занимаются в школах и вузах пропагандой и дискредитируют российские власти. О том, почему российское научное сообщество было против этого закона, можно прочитать в аналитической статье «Медиазоны».

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Метки:
митинг
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fred26 fred26
8 часов назад
Насколько же людям заняться нечем!
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