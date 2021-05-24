Ученики одного из девятых классов в школе 854 находятся на карантине из-за коронавируса, срок их самоизоляции истечет 25 мая. Но на сегодня — 24 мая — у них назначен экзамен. За два дня до экзамена учительница написала всем родителям, что дети обязаны срочно сдать тест на ковид, вне зависимости от наличия симптомов ОРВИ, иначе их не допустят до экзамена. Объяснить родителям, на чем основано это требование, она не смогла, заявив лишь, что на нее «давят сверху».

Ребенок Анны этот тест сдать не успел, и сейчас она пытается добиться ответов от руководства школы, как он будет сдавать экзамен и будет ли у него, как у других детей, две попытки или останется только одна.

По ее словам, в момент звонка учительницы в городе были не все семьи, чьи дети сидели на карантине: кто-то уехал для самоизоляции на дачу. Из школы родителям позвонили в 9 вечера в пятницу, заявив: в субботу, с 10 до 11 утра, все дети обязаны явиться в конкретную поликлинику (а не по месту жительства), чтобы там сдать тест на ковид.

«Изначально обещали, что экзамены для нашего класса перенесут на другое время. Но [этого не сделали, и] по итогу мы имеем вот что: мой ребенок и еще один не успели сдать тест, остальные 25 человек сдали» , — рассказала Анна «Зеленоград.ру». Она несколько раз спрашивала, откуда взялось это требование сдать тест, но ответа не получила. По словам учительницы, дети без теста будут сдавать экзамен в запасной день, но Анну это не устраивает: у всех детей должно быть равное количество попыток.