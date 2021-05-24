Ученики одного из девятых классов в школе 854 находятся на карантине из-за коронавируса, срок их самоизоляции истечет 25 мая. Но на сегодня — 24 мая — у них назначен экзамен. За два дня до экзамена учительница написала всем родителям, что дети обязаны срочно сдать тест на ковид, вне зависимости от наличия симптомов ОРВИ, иначе их не допустят до экзамена. Объяснить родителям, на чем основано это требование, она не смогла, заявив лишь, что на нее «давят сверху».
Ребенок Анны этот тест сдать не успел, и сейчас она пытается добиться ответов от руководства школы, как он будет сдавать экзамен и будет ли у него, как у других детей, две попытки или останется только одна.
По ее словам, в момент звонка учительницы в городе были не все семьи, чьи дети сидели на карантине: кто-то уехал для самоизоляции на дачу. Из школы родителям позвонили в 9 вечера в пятницу, заявив: в субботу, с 10 до 11 утра, все дети обязаны явиться в конкретную поликлинику (а не по месту жительства), чтобы там сдать тест на ковид.
«Изначально обещали, что экзамены для нашего класса перенесут на другое время. Но [этого не сделали, и] по итогу мы имеем вот что: мой ребенок и еще один не успели сдать тест, остальные 25 человек сдали» , — рассказала Анна «Зеленоград.ру». Она несколько раз спрашивала, откуда взялось это требование сдать тест, но ответа не получила. По словам учительницы, дети без теста будут сдавать экзамен в запасной день, но Анну это не устраивает: у всех детей должно быть равное количество попыток.
Еще осенью 2020 года сдавать тест на ковид при выходе с карантина контактным лицам стало необязательно — только если проявились симптомы ОРВИ. Одновременно осталось требование для школьников получать заключение врача, что у них нет противопоказаний для учебы. При таком алгоритме все равно остается риск подхватить инфекцию во время похода в поликлинику: дети приходят в туда вместе с родителями, и даже за этими справками в коридорах собираются толпы.
Можно предположить, что требование сдавать тест появилось по двум причинам:
- школа не захотела или не смогла перенести экзамен, и решила перестраховаться из-за карантина
- есть неформальный приказ сдавать тест для всех, кто идет на экзамен: по словам Анны, в школе ей якобы сказали именно об этом
В открытых источниках редакции не удалось обнаружить инструкций Роспотребнадзора для таких ситуаций. Таким образом, непонятно, как должны сдавать экзамены дети на карантине без симптомов ОРВИ и сколько попыток у них будет. Также неясно, почему сдача ПЦР-теста позволяет школьникам раньше выйти с карантина: ведь за нарушение режима самоизоляции предусмотрена ответственность по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ. Штраф для граждан по ней — 10-40 тысяч рублей.
«Зеленоград.ру» направил вопросы в департамент образования, чтобы узнать, почему детей обязали сдавать тесты и что будет с теми, кто их не сдаст. На момент публикации ответы не поступили.
Некоторые московские школы, чтобы не сталкиваться с этими проблемами, перевели школьников на дистанционное обучение за две недели до экзаменов. Также отдельные учреждения отменили последние звонки.