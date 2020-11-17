С сегодняшнего дня контактные с больными ковидом могут не сдавать тесты, если у них нет симптомов заболевания. Однако в департаменте образования пояснили: если ребенок оставался на изоляции из-за заболевшего одноклассника, его пустят в школу только при наличии медицинской справки.

Это правило насчет справки для посещений образовательных учреждений для больных ковидом или контактных с ними действует с июля. У школ также были дополнительные инструкции по изоляции: Роспотребнадзор выписывал стандартные постановления, что контактные дети должны перед возвращением получать справку врача и иметь отрицательный тест на коронавирус.

Новое постановление Роспотребнадзора ничего не говорит о школьниках, требование принести справку прописано в отдельном документе, который сейчас не отменен. Как соотносится требование принести справку и разрешение не делать тест, не до конца понятно. Возможно, теперь контактных детей перестанут приглашать на ПЦР-тестирование, но обяжут все равно приходить на прием к врачу за разрешением на учебу. На горячей линии Роспотребнадзора «Зеленоград.ру» сказали, что пока у них нет инструкций и пояснений по поводу того, обязательно ли ученикам приходить в больницу. Редакция направила запрос в Роспотребнадзор для уточнения информации.

Если алгоритм будет именно таким, остается риск подхватить инфекцию во время похода в поликлинику: дети приходят в поликлинику вместе с родителями, и даже за этими справками в коридорах собираются толпы.