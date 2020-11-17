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Школьникам все равно придется брать справки для выхода на учебу после изоляции. Хотя Роспотребнадзор разрешил не сдавать тест на ковид 17.11.2020 ZELENOGRAD.RU

С сегодняшнего дня контактные с больными ковидом могут не сдавать тесты, если у них нет симптомов заболевания. Однако в департаменте образования пояснили: если ребенок оставался на изоляции из-за заболевшего одноклассника, его пустят в школу только при наличии медицинской справки.

Это правило насчет справки для посещений образовательных учреждений для больных ковидом или контактных с ними действует с июля. У школ также были дополнительные инструкции по изоляции: Роспотребнадзор выписывал стандартные постановления, что контактные дети должны перед возвращением получать справку врача и иметь отрицательный тест на коронавирус.

Новое постановление Роспотребнадзора ничего не говорит о школьниках, требование принести справку прописано в отдельном документе, который сейчас не отменен. Как соотносится требование принести справку и разрешение не делать тест, не до конца понятно. Возможно, теперь контактных детей перестанут приглашать на ПЦР-тестирование, но обяжут все равно приходить на прием к врачу за разрешением на учебу. На горячей линии Роспотребнадзора «Зеленоград.ру» сказали, что пока у них нет инструкций и пояснений по поводу того, обязательно ли ученикам приходить в больницу. Редакция направила запрос в Роспотребнадзор для уточнения информации.

Если алгоритм будет именно таким, остается риск подхватить инфекцию во время похода в поликлинику: дети приходят в поликлинику вместе с родителями, и даже за этими справками в коридорах собираются толпы.

«Это кабинет, где берут справку о том, что здоровы, и большое количество там стоит после сдачи мазка по ковиду. Те, кто отсидел свой карантин по контакту, и у них отрицательный результат», — рассказал читатель «Зеленоград.ру», приславший фото. По его словам, поликлиника приняла решение сделать живую очередь на период с 14:00 до 16:00, из-за этого все вынуждены стоять в закрытом помещении.

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Метки:
коронавирус, школа, роспотребнадзор
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Обсуждение
Ольга Каплина
Вчера, 15:27
по словам моей знакомой, в детской поликлинике в 15 районе за справками записывают каждого на определенное время.
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