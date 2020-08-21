2. Что будет, если заболеет не ученик, а учитель или воспитатель — все контактировавшие с ним классы отправятся на карантин?

В инструкции для школ такое развитие событий не предусматривается. В инструкции для вузов говорится, что после подтверждения диагноза у студентов, педагогического состава или персонала решение о чьей-либо изоляции будет принимать Роспотребнадзор. Как будут развиваться события, если заболеет, например, охранник (работник сторонней частной организации), пока непонятно.

ВОЗ трактует понятие контактного лица так: это все, кто в течение 2-14 дней после появления у человека симптомов, был с ним лицом к лицу в пределах 1 метра и больше 15 минут; кто работал с ним в закрытой среде или проживал, а также те, кто передвигался на любом виде транспорта в пределах одного метра.

Роспотребнадзор считает так: контактные лица — те, кто совместно проживают или были в непосредственном контакте — разговаривали рядом, совершали совместные прогулки. Им выдаются постановления об изоляции в домашних условиях.