Мэр заявил, что при обнаружении у школьника коронавируса весь класс переведут на дистанционное обучение. К этому есть пять вопросов 21.08.2020 ZELENOGRAD.RU

Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1» заявил: если в классе выявят случай заболевания коронавирусом, все ученики этого класса отправятся на дистанционное обучение на 14 дней. По его оценке, на сегодняшний день в Москве выявляется 25-30 больных ковидом школьников в сутки.

Судя по всему, требование о двухнедельной изоляции — это общее правило Роспотребнадзора, введенное в самом начале эпидемии. По нему сам больной и контактные лица отправляются на самоизоляцию. К этому заявлению мэра остаются вопросы.

1. Отправятся ли на карантин учителя, которые работали с этим классом?

В открытом доступе на сайтах некоторых школ (например, в Челябинской области) выложена типовая инструкция, что делать при подтверждении ковида у ученика. В ней говорится, что школа должна продезинфицировать места, где был больной, и составить список его контактов. Всех этих людей «уведомляют о необходимости соблюдения режима самоизоляции». После этого за учителями и обслуживающим персоналом, который проводил обработку помещений, устанавливают ежедневное медицинское наблюдение в течение 14 дней с момента последнего контакта.

Таким образом, уход на самоизоляцию учителя предполагается, но четко этот пункт не прописан.

2. Что будет, если заболеет не ученик, а учитель или воспитатель — все контактировавшие с ним классы отправятся на карантин?

В инструкции для школ такое развитие событий не предусматривается. В инструкции для вузов говорится, что после подтверждения диагноза у студентов, педагогического состава или персонала решение о чьей-либо изоляции будет принимать Роспотребнадзор. Как будут развиваться события, если заболеет, например, охранник (работник сторонней частной организации), пока непонятно.

ВОЗ трактует понятие контактного лица так: это все, кто в течение 2-14 дней после появления у человека симптомов, был с ним лицом к лицу в пределах 1 метра и больше 15 минут; кто работал с ним в закрытой среде или проживал, а также те, кто передвигался на любом виде транспорта в пределах одного метра.

Роспотребнадзор считает так: контактные лица — те, кто совместно проживают или были в непосредственном контакте — разговаривали рядом, совершали совместные прогулки. Им выдаются постановления об изоляции в домашних условиях.

3. Какие правила на этот счет в детсадах?

В правилах, установленных главным санитарным врачом для дошкольных учреждений, говорится только об изоляции лиц с признаками респираторных заболеваний. Что делать при подтверждении ковида, неизвестно. «Зеленоград.ру» направит соответствующие запросы в департамент образования и Роспотребнадзор, чтобы узнать, как ведомства планируют действовать и извещены ли об этом школы и детсады. Также мы запросим информацию о проценте работников образовательных учреждений, у которых по результатам тестирования выявили иммунитет к ковиду.

4. Члены семьи больного ребенка тоже отправятся на карантин?

При эпидемиях гриппа и ОРВИ карантин в классе вводится, если в нем отсутствует более 20 процентов списочного состава детей. Сейчас подход другой, и одного заболевшего достаточно для прекращения учебы. Более того: ученик, в семье которого у кого-то повысилась температура, появился кашель, насморк или першение в горле, должен сказать об этом классному руководителю и не ходить пока что в школу. Как долго, непонятно — как и то, обязательно ли при этом делать тест на ковид.

Что делать родителям, если первым заболел ребенок, также не уточняется. Неизвестно, будут ли изолировать членов семей здорового ребенка, если его класс отправят на карантин.

5. Как будут следить за изоляцией детей?

Для взрослых в Москве придумали «Социальный мониторинг», который вынуждает их не выходить из дома из-за риска штрафа. Как будет контролироваться присутствие дома детей, неясно.

Новые правила для школ

Федеральный Роспотребнадзор выпустил рекомендации по организации работы школ всей страны в середине мая, когда Москва находилась на пике заболеваемости коронавирусом. Столичные школы ещё в марте ушли на карантин и дистанционные уроки, так и не вернувшись в классы до конца учебного года. Последние звонки и выпускные Москва также официально отмечала в интернете — с онлайн-участием детей, учителей и родителей. Поэтому случая применить санитарные рекомендации на практике у школ пока не было.

Среди рекомендуемых условий продолжения очного обучения — закрепление за каждым классом собственного кабинета, сокращение числа учеников в классах (по возможности, уточняет Роспотребнадзор), собственное время начала уроков и перемен для каждого класса. Чиновники порекомендовали проводить курсы внеурочной деятельности во время каникул, в выходные и праздничные дни или в дистанционном формате.

Рекомендовано также проведение спортивных занятий на открытом воздухе (при соответствующей погоде), утреннее измерение температуры, запрет на вечерние «дежурные группы из учеников разных классов» (возможно, речь идёт о группах продлённого дня). Перечислены и меры по дезинфекции и профилактике: уборка, проветривание, антисептики, маски и перчатки у работников столовых, мыло и туалетная бумага в санузлах).

На случай ухудшения эпидемиологической ситуации школам нужно предусмотреть возможность возвращения к дистанционному обучению.

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Метки:
коронавирус, карантин, Собянин Сергей Семенович, школа, роспотребнадзор, дистанционное обучение
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