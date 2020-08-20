Началось массовое тестирование на коронавирус сотрудников столичных образовательных учреждений. Об этом в четверг, 20 августа, сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Тестирование обязан пройти весь персонал детских садов, школ и профессиональных учебных заведений: от учителей до охранников, работников пищеблоков, клининговых компаний и так далее. В общей сложности около 180 тысяч человек, подсчитали в мэрии.

Тестирование проведут двумя методами: иммуноферментного анализа (ИФА) и полимеразной цепной реакции (ПЦР). Процедура бесплатная.



До начала учебного года у всех сотрудников образовательных учреждений возьмут кровь для ИФА-тестирования. С его помощью определяют носителей коронавируса и наличие иммунитета к нему. Заодно по итогам установят уровень иммунизации рабочих коллективов.

ПЦР-тест позволяет выявить присутствие вируса в организме по мазку из носа и ротоглотки. Его проведут дополнительно в течение первых двух рабочих недель.

При положительном результате сотрудника не допустят к работе и обяжут оставаться дома под наблюдением специалистов.

Занятия в школах начнутся, как обычно, 1 сентября, но с определёнными ограничениями, рекомендованными Роспотребнадзором. Чтобы ученики из разных групп не пересекались, за каждым классом закрепят определённый кабинет (кроме случаев, когда занятия должны проходить в специализированных кабинетах — например, физики и химии). Также потоки разведут на переменах и в столовых. Под запретом будут все массовые мероприятия, включая школьные линейки, минимум до 1 января 2021 года. При этом маски носить ученики не обязаны, если только по собственному желанию или по настоянию родителей.