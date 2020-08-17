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ТАСС сообщил, что учителей обяжут носить маски в школах. Минпросвещения отрицает это 17.08.2020 ZELENOGRAD.RU

Учителя в новом учебном году будут обязаны носить маски «в целях профилактики коронавируса». При этом для детей это будет необязательно — вопрос оставляют на усмотрение родителей, сообщает ТАСС со ссылкой на горячую линию Минпросвещения России. Если учитель не будет выполнять это требование, родители смогут пожаловаться на него в администрацию школы. Будут ли школы обеспечивать учителей масками за свой счет, не уточняется.

Обновление. В пресс-службе Минпросвещения заявили РБК, что предписания, которое обязывает всех учителей с начала учебного года надеть защитные маски, не существует. При этом в ведомстве не исключили, что эта мера безопасности точно не будет использована: в зависимости от эпидемиологической ситуации каждый регион будет решать этот вопрос самостоятельно.

Ранее Сергей Собянин объявил, что в школах не будет линеек и ограничат передвижение между классами. Также предполагалось, что в учреждениях усилят дезинфекцию и будут строго наблюдать за состоянием учителей и учеников: на входе в школу у них будут измерять температуру. По словам мэра, детям будет необязательно сидеть за партами в масках, если только они сами этого не хотят (или не настоят родители). О масках для учителей во время этого эфира телеканала «Россия 24» мэра не спрашивали. В рекомендациях, которые выпустил Роспотребнадзор для школ, ношения масок обязательно только для работников пищеблоков, пунктов про средства защиты для учителей или учеников нет.

В конце июля Минобразования России сообщило, что ношение масок в вузах в новом учебном году станет обязательным требованием, исключение может быть сделано только для тех, у кого подтверждено наличие антител к коронавирусу. Отмечалось, что во время чтения лекций преподаватели могут снять маску, а обеспечить студентов и преподавателей масками должны университеты.

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Метки:
коронавирус, школа
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Обсуждение
Ирина Горячева
Вчера, 18:20
700 человек заболевших в день (выздоровлений гораздо больше) на 14 миллионов! жителей Москвы...Это эпидемия?
Лишат первоклашек "первого звонка". А это ведь память на всю жизнь: линейка, и колокольчик-первый звонок, старшеклассники с учительницей за ручку ведут в школу первоклашек...Фото и видеозапись...
Я в 1-ый класс пошла в далёком 1972-ом, а помню до сих пор
Ирина Горячева
Вчера, 18:21
А ещё в маске теряется дикция...как учитель будет говорить так, что бы его было слышно и понятно
Марина П.
Вчера, 19:12
Вести уроки в маске тяжело. Главное, чтобы учителей с признаками орви не допускали до занятий. Такое зачастую происходило раньше, и дети заражались.
A T
Вчера, 19:15
То есть, они должны дышать и говорить на весь кабинет через маску, маски вряд ли будут выдавать из расчёта на каждый час, хотя влажная тёплая маска - хорошая среда для размножения микроорганизмов? А дети будут без масок и вряд ли на расстоянии не менее 1,5 метров друг от друга. Кого тогда от чего защищают, не очень понятно. Потом, как насчёт защитить учителей от детей - нет?
Честно говоря, выглядит как какое-то издевательство. После провала дистанционки.
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