Учителя в новом учебном году будут обязаны носить маски «в целях профилактики коронавируса». При этом для детей это будет необязательно — вопрос оставляют на усмотрение родителей, сообщает ТАСС со ссылкой на горячую линию Минпросвещения России. Если учитель не будет выполнять это требование, родители смогут пожаловаться на него в администрацию школы. Будут ли школы обеспечивать учителей масками за свой счет, не уточняется.

Обновление. В пресс-службе Минпросвещения заявили РБК, что предписания, которое обязывает всех учителей с начала учебного года надеть защитные маски, не существует. При этом в ведомстве не исключили, что эта мера безопасности точно не будет использована: в зависимости от эпидемиологической ситуации каждый регион будет решать этот вопрос самостоятельно.

Ранее Сергей Собянин объявил, что в школах не будет линеек и ограничат передвижение между классами. Также предполагалось, что в учреждениях усилят дезинфекцию и будут строго наблюдать за состоянием учителей и учеников: на входе в школу у них будут измерять температуру. По словам мэра, детям будет необязательно сидеть за партами в масках, если только они сами этого не хотят (или не настоят родители). О масках для учителей во время этого эфира телеканала «Россия 24» мэра не спрашивали. В рекомендациях, которые выпустил Роспотребнадзор для школ, ношения масок обязательно только для работников пищеблоков, пунктов про средства защиты для учителей или учеников нет.

В конце июля Минобразования России сообщило, что ношение масок в вузах в новом учебном году станет обязательным требованием, исключение может быть сделано только для тех, у кого подтверждено наличие антител к коронавирусу. Отмечалось, что во время чтения лекций преподаватели могут снять маску, а обеспечить студентов и преподавателей масками должны университеты.