Контактным разрешили выходить на работу и учебу без тестов на ковид, болевшим — с одним отрицательным тестом. Что делать тем, кто сейчас на карантине, пока неясно 16.11.2020 ZELENOGRAD.RU

Люди, у которых в течение 14 дней после контакта с больным коронавирусом не проявились симптомы этого заболевания, смогут вернуться на учебу и работу, тест при этом сдавать не надо. Сейчас контактных отпускают после одного отрицательного теста, взятого на 10 день самоизоляции. Эти изменения, введенные Роспотребнадзором, вступят в силу 17 ноября.

При этом обязанность сдать тест при появлении симптомов коронавируса у контактных лиц сохраняется. Также сохраняется обязанность соблюдать двухнедельный карантин при контакте с зараженным.

В постановлении ведомства также говорится, что выписка болеющих людей допускается после первого отрицательного теста на ковид. А в случае положительного результата следующее исследование необходимо провести не ранее, чем через три дня. В рекомендациях Минздрава по профилактике и лечению коронавирусной инфекции указано, что пациента можно выписать при наличии двух отрицательных тестов, которые провели с интервалом не меньше чем сутки.

В начале ноября главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев заявлял, что до 30-40 процентов теcтов на COVID-19 могут оказаться ошибочными и давать ложноотрицательный результат. Он пояснил, что такие ошибки связаны с проблемами при заборе материалов: «Проблема не в качестве тестов — проблема во взятии материалов. Если материал взят некачественно, к сожалению, мы имеем шанс получить ложноотрицательный результат».

Пока неясно, как эти нововведения Роспотребнадзора будут работать на тех, кто уже находится на карантине. Например, что делать школьникам, чьи классы сейчас на карантине из-за больного одноклассника. На горячей линии Роспотребнадзора «Зеленоград.ру» сказали, что пока у них нет инструкций и пояснений на этот счет. В департаментах здравоохранения и образования на момент публикации не предоставили комментариев.

Сейчас школьный класс отправляются на карантин целиком, если в нем есть хотя бы один заболевший. Для выхода на учебу после карантина школьников приглашают на сдачу анализа в одно время. Дети часто приходят в поликлинику вместе с родителями. Это может привести к распространению инфекции. Также вероятно, что массовое тестирование контактных по окончании карантина может создавать нагрузку на поликлиники из-за чего записаться на ПЦР через мос.ру практически невозможно.

Сколько классов находится на карантине в Москве в целом и непосредственно в Зеленограде, неизвестно: департамент образования два месяца не отвечает на запрос редакции.

По данным оперштаба на 16 ноября, в России зафиксирован новый за все время пандемии рекорд суточного прироста заболевших ковидом — 22 тысячи 778 человек. В Москве за сутки выявили 6,3 тысячи больных, выздоровели 4,2 тысячи. Число активных случаев болезни в столице — 136,8 тысяч человек, в целом по России — 461 тысяча человек.

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Метки:
коронавирус, роспотребнадзор
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