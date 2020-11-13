Начиная с пятницы в московских поликлиниках будут делать более шести тысяч ПЦР-тестов на ковид (мазок из носа и ротоглотки) в сутки. Это на 20% больше, чем раньше. Такое увеличение стало доступно из-за увеличение времени работы процедурных кабинетов.
Увеличить число тестирований понадобилось из-за «напряженной эпидобстановки», сообщила заместитель мэра Анастасия Ракова.
Однако в реальности попасть на ПЦР-тест в зеленоградскую поликлинику оказалось невозможно. Корреспондент «Зеленоград.ру» попробовал записаться через мос.ру — доступного времени не было. При попытке записи ребенка, ближайшая доступная дата оказалась через две недели — 26 ноября. В таком случае нет смысла и тестироваться — за два недели можно переболеть, если заражен, или заболеть, если здоров.
Записаться по телефону тоже не получилось. После нескольких звонков в разные поликлиники регистратура одной из них ответила, но помочь ничем не смогла. Там предложили зарегистрироваться онлайн, а когда корреспондент сказал, что хочет сделать это именно по телефону, предложили позвонить в ковид-центр. Дозвониться туда не вышло.
Бесплатный мазок на коронавирус начали делать в июле. Тогда запись тоже проводилась на две недели вперед.
ПЦР (полимеразная цепная реакция) — метод, который позволяет выявить присутствие вируса в организме по мазку из носа и ротоглотки. В марте-апреле это был единственный массовый способ тестирования на коронавирус, а в первое время — и единственный критерий для госпитализации в коронавирусные стационары.
При этом запись на забор крови для тестирования на антитела доступна даже на текущий день. Массовое бесплатное ИФА-тестирование на иммунитет к коронавирусу по анализу крови запустили в мае. Мазки для ПЦР-тестов тоже брали у всех его участников, чтобы сопоставить результаты с исследованием антител ImG и ImM.