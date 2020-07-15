В Москве открывается свободная запись на ПЦР-тестирование на коронавирус для взрослых и детей — с 16 июля сдать тест бесплатно можно будет в некоторых взрослых и детских поликлиник города, сообщил столичный департамент здравоохранения. Больных коронавирусом стало меньше, и теперь мощности московской ПЦР-службы послужат не только для тестирования заболевших по назначению врача.

«Я думаю, сервис будет востребован среди горожан — особенно в условиях того, что Роспотребнадзором принято решение о том, что ПЦР-тест на ковид-19 в обязательном порядке сдают все, кто возвращается в Россию, в течение трех дней по приезде», — заявила вице-мэр Анастасия Ракова.

В Зеленограде тестирование организуют во взрослой поликлинике 20-го микрорайона (корпус 2042, филиал ГКБ имени Кончаловского №2) по расписанию: в будни с 13:00 до 17:00, в выходные с 9:00 до 13:00.

Запись на ПЦР-анализ предусмотрена только онлайн, с расписанием временных промежутков на две недели вперёд. Те, кто прикреплён к любой московской поликлинике, могут записаться на сайте mos.ru (раздел «Здоровье» — пункт «Запись на прием к врачу» — специализация «Мазок на covid-19 (ПЦР)») или в ЕМИАС. Если прикрепления к поликлинике нет, но есть московский полис ОМС, записаться можно по телефону 8 (495) 011-02-37.

Информации по записи в детские поликлиники пока нет: в поликлинике №105 сообщают, что сдать ПЦР-мазок на коронавирус можно уже сейчас — в утренние часы по записи к участковому врачу или в кабинет справок и направлений (подробности по конкретному филиалу поликлиники лучше уточнять в справочной по телефону 8 (495) 021-56-58). При этом с 16 июля описанный порядок может измениться.

Для сдачи анализа понадобится паспорт и полис ОМС, выданный в Москве. На входе пациентам измерят температуру, попросят надеть маску, перчатки и бахилы и проводят оформить документы. Результаты исследований придут в электронную медицинскую карту на mos.ru или в личный кабинет приложения «Емиас.Инфо» в течение трех дней с момента сдачи анализа, обещает депздрав.

Мощная система ПЦР-тестирования с производительностью до 50 тысяч исследований в сутки была сформирована в Москве нынешней весной. В период высокой заболеваемости лаборатории обрабатывали тесты больных ковид-19, их родственников и тех, у кого было подозрение на инфекцию — всего за период эпидемии коронавируса в столице сделано уже более 4,3 миллиона ПЦР-тестов, по данным мэрии.

«Сейчас, когда количество заболевших снижается, у нас есть свободные мощности, и мы готовы их перераспределить на другие направления, — рассказала Анастасия Ракова. — Мэром Москвы было принято решение, что с завтрашнего дня [16 июля] все желающие пройти ПЦР-исследование на коронавирусную инфекцию могут сделать это бесплатно».

ПЦР (полимеразная цепная реакция) — метод, который позволяет выявить присутствие вируса в организме по мазку из носа и ротоглотки. В начале эпидемии, в марте-апреле, это был единственный массовый способ тестирования на коронавирус, а в первое время — и единственный критерий для госпитализации в коронавирусные стационары (чуть позже, по предложению клинического комитета главврачей, к нему добавилась также компьютерная томография легких с типичной клинической картиной коронавирусной пневмонии).

В мае, когда для москвичей запустили массовое бесплатное ИФА-тестирование на иммунитет к коронавирусу по анализу крови, мазки для ПЦР-тестов также брали у всех его участников, чтобы сопоставить результаты с исследованием антител ImG и ImM.

За прошедшие два месяца алгоритм забора мазков у всех желающих был отработан настолько, что теперь он «позволяет исключить скопления людей и полностью нивелирует риски распространения коронавирусной инфекции», отметила вице-мэр. Переход к открытому ПЦР-тестированию позволит сохранить количество ежедневных тестов и, по словам Раковой, обеспечит городу возможность «держать руку на пульсе и понимать реальную ситуацию с заболеваемостью».

Что касается открытого ИФА-тестирования — его мощности увеличиваются в полтора раза. «Ежедневно около 7,5 тысячи москвичей могут проходить исследование в более удобное для них время и дни», — отметила Ракова. В Зеленограде ИФА-тестирование организовано на базе одной взрослой поликлиники на Каштановой аллее.