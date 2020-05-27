С 27 мая пройти бесплатное тестирование на антитела к коронавирусной инфекции могут все москвичи по собственному желанию и бесплатно. Запись на анализы открывается на две недели вперед, объявила мэрия. О расширении перечня поликлиник, в которых проводят это тестирование, ничего не сообщается — в Зеленограде кровь на анализ с 15 мая берут в единственной поликлинике, расположенной на Каштановой аллее (бывшая №65).
ИФА-тест определяет наличие антител к коронавирусной инфекции — иммуноглобулинов М и G. Результаты исследования показывают, переболел ли человек коронавирусом, и у него начал формироваться иммунитет (повышены иммуноглобулины G), болеет ли он сейчас — возможно, в бессимптомной форме (повышены иммуноглобулины М) или он пока не встречался с вирусом.
Тестирование к 27 мая уже прошли более 50 тысяч москвичей, сообщил департамент здравоохранения. В целом по Москве исследование показало, что иммунитет формируется у 12,5% горожан. Результаты подвели и по отдельным округам столицы, но Зеленограда среди них не оказалось. В департаменте «Зеленоград.ру» пояснили это так: «В округе было проведено мало исследований — статистику собрать не удалось, поскольку данные не репрезентативны».
Электронная запись доступна на портале mos.ru («Запись на прием к врачу» — «Кровь (антитела covid-19)») в пункт сдачи, ближайший к поликлинике, к которой прикреплён гражданин. Также записаться можно на портале ЕМИАС, ЕМИАС.Инфо, с помощью мобильного приложения ЕМИАС.Инфо, приложения «Госуслуги Москвы» или в информационных киосках, расположенных в поликлиниках.
Жители, которые не прикреплены ни к одной московской поликлинике (и имеют полис ОМС), могут позвонить в ближайший пункт сдачи крови и записаться на анализ у администратора. Контакты зеленоградской поликлиники: +7(495)011-02-37.
Полный перечень московских поликлиник с пунктами ИФА-тестирования опубликован на сайте mosgorzdrav.ru/covid-test.
Пункты забора крови работают ежедневно с 8:00 до 20:00. Адрес пункта в Зеленограде: Каштановая аллея, дом 2, строение 7.
Для анализа берут кровь из вены. Подготовка к сдаче крови не требуется, её не нужно сдавать натощак. Достаточно взять с собой полис ОМС и паспорт и прийти в назначенное время — не раньше и не позже, это позволит избежать очередей в поликлинике и не допустить распространения инфекции. На одного пациента в процедурном кабинете отводится до 15 минут. Помимо сбора крови для ИФА-теста у всех записавшихся берут также мазки для ПЦР-теста на коронавирус.
На входе в поликлинику посетителям должны измерить температуру и выдать бахилы, маску и перчатки. Пациентов с симптомами ОРВИ — направить на обследование. Перед анализами нужно будет заполнить согласие и направление, бумаги оформляют администраторы за специальными стойками — это сокращает время ожидания в кабинете.
Результаты исследований появятся в электронной медицинской карте (ЭМК) в течение трех дней с момента сдачи анализа. Приводится подробная расшифровка всех показателей и инструкции, что необходимо сделать дальше. Всех сдавших анализ предупреждают, что даже при наличии в крови антител к ковид-19 необходимо соблюдать принятые меры безопасности — особенности инфекции и формирования иммунитета к ней еще до конца не изучены.
Массовое тестирование на антитела к коронавирусу — исследование популяционного иммунитета жителей Москвы — было запущено 15 мая. До 27 мая на ИФА-тесты могли записаться только те, кто получал специальное приглашение, попав в случайную выборку тестируемых. Таких приглашений рассылалось по 70 тысяч каждые три дня на всю Москву. Пункты забора крови организовали на базе 30 городских поликлиник. Тестирование не было обязательным, можно было воспользоваться приглашением или проигнорировать его.
Одновременно тестирование проводилось среди пациентов нековидных стационаров столицы, а до этого ИФА-тесты начали делать всем московским медикам.
Всего в столице планируется провести от трёх до шести миллионов тестов. Это самое масштабное в мире исследование популяционного иммунитета к ковид-19, подчеркивают в мэрии. «Ежедневно поликлиники могут забирать до пяти тысяч проб. Это стало возможным благодаря тому, что в течение двух недель мы отработали организационную схему, логистику доставки, а также обучили наших врачей» , — сообщила заместитель мэра Анастасия Ракова.
Москва уже пересекла рубеж в два миллиона ПЦР-тестов на коронавирус. В мэрии рассчитывают, что совмещение разных методов тестирования даст более качественную и объективную оценку эпидемиологической ситуации по коронавирусу, на базе которой можно будет принимать решения о снятии ограничений для людей и бизнеса.
С этой бумажкой я могу ехать в другой город, а просто с картинкой в телефоне я на вряд-ли смогу это сделать без помещения на карантин.