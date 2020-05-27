С 27 мая пройти бесплатное тестирование на антитела к коронавирусной инфекции могут все москвичи по собственному желанию и бесплатно. Запись на анализы открывается на две недели вперед, объявила мэрия. О расширении перечня поликлиник, в которых проводят это тестирование, ничего не сообщается — в Зеленограде кровь на анализ с 15 мая берут в единственной поликлинике, расположенной на Каштановой аллее (бывшая №65).

ИФА-тест определяет наличие антител к коронавирусной инфекции — иммуноглобулинов М и G. Результаты исследования показывают, переболел ли человек коронавирусом, и у него начал формироваться иммунитет (повышены иммуноглобулины G), болеет ли он сейчас — возможно, в бессимптомной форме (повышены иммуноглобулины М) или он пока не встречался с вирусом.

Тестирование к 27 мая уже прошли более 50 тысяч москвичей, сообщил департамент здравоохранения. В целом по Москве исследование показало, что иммунитет формируется у 12,5% горожан. Результаты подвели и по отдельным округам столицы, но Зеленограда среди них не оказалось. В департаменте «Зеленоград.ру» пояснили это так: «В округе было проведено мало исследований — статистику собрать не удалось, поскольку данные не репрезентативны».