Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале массового тестирования жителей на иммунитет к коронавирусу. Оно должно дать властям «максимально полную и достоверную информацию о реальных масштабах заболеваемости» — сколько людей уже переболели, в том числе бессимптомно, и получили иммунитет, — это станет основой для решений о поэтапном снятии ограничений с горожан и бизнеса.

С 15 мая в поликлиниках запустят программу скрининговых «исследований популяционного иммунитета» с использованием ИФА-тестов — иммуноферментного анализа. Он позволяет выявить наличие либо отсутствие в крови пациента антител IgM (маркер наличия коронавирусной инфекции) и IgG (маркер иммунитета к коронавирусной инфекции). Для тестирования уже установлены автоматические анализаторы крови, сообщает Собянин.

Детали процесса еще уточняются, но в целом программа будет работать так:

В 30 взрослых поликлиниках (в среднем по три в каждом округе Москвы) будет открыто по два процедурных кабинета.

Каждые несколько дней примерно 70 тысяч москвичей будут получать емейл или эсэмэс с приглашением на бесплатную сдачу анализа. Перейдя по ссылке из приглашения, можно будет записаться онлайн на сдачу крови. Приглашенных будут отбирать случайно, в соответствии с возрастной структурой населения Москвы и с учетом округа проживания.

Сдавшие тест получат информацию о собственном иммунном статусе — в ближайшее время будет разработан механизм оперативной публикации результатов в электронной медицинской карте. При необходимости будут сделаны уточняющие ПЦР-тесты, установлен диагноз и проведено лечение. Потенциальные носители инфекции должны будут брать больничный и оставаться на карантине.

Результаты скрининга будут подводиться еженедельно — по каждому округу и в целом по городу — и публиковаться на портале mos.ru.

К концу мая, по планам мэрии, общая мощность городской системы ИФА-тестирования превысит 200 тысяч анализов в сутки.

Массовое ИФА-тестирование позволит максимально рано выявлять заболевание у многих людей, особенно у тех, кто переносит коронавирус бессимптомно, считает Собянин — и это беспрецедентная по своим масштабам программа. «В каждый момент времени мы будем точно знать, какая доля москвичей переболела коронавирусом и приобрела иммунитет, сколько человек инфицированы или имеют подозрение на коронавирус. И главное — какова реальная динамика распространения инфекции. Эти данные станут основой для принятия управленческих решений, связанных с планированием работы медицинской системы и сохранением либо смягчением действующих ограничений», — заявил мэр.

Мэр призвал горожан максимально ответственно относиться к приглашениям прийти в поликлинику и пройти ИФА-тест — «тем самым вы внесете свой вклад в приближение победы над коронавирусом».

Проведение ПЦР-тестов на коронавирус в Москве также продолжится — их сделали уже свыше 1,3 миллиона, по данным Собянина. Более 40 тысяч тестов ежедневно проводят в Москве десятки федеральных, городских и частных лабораторий. Согласно действующим санитарным правилам для предприятий, которые работают или возобновляют свою работу, работодатели должны еженедельно проводить выборочное тестирование своих сотрудников — 10% работников за каждые 15 дней.