Сотрудники ГИБДД нашли жителя Зеленограда, на машине которого числилось почти полторы тысячи неоплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения. Их общая сумма — более двух миллионов рублей.

Как сообщает ТАСС, на мужчину составили протокол по статье о неуплате штрафа в срок (часть 1 статьи 20.25 КоАП РФ), на его машину наложили арест и отвезли на спецстоянку. Санкции статьи предусматривают наложение штрафа (в двукратном размере от суммы неуплаченного штрафа), административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.

За какой срок накопилось такое гигантское число штрафов, неизвестно. Но вряд ли это произошло моментально. Как вся правоохранительная система допустила, что водитель продолжал ездить, несмотря неуплату сотен штрафов, непонятно.

Об этом водителе в начале апреля сообщал начальник зеленоградского отдела судебных приставов Денис Радионов. Он предлагал должнику прийти к ним самостоятельно. Из-за неоплаченных штрафов, наложенных Госавтоинспекцией, в неделю в Зеленограде арестовывают 5-6 автомобилей. По мнению Радионова, это весьма действенная мера. Он призвал жителей вовремя оплачивать штрафы, чтобы избежать проблем (например, ареста машины или запрета на выезд из страны): «Зеленоград город маленький, въезды и выезды контролируются посредством видеокамер. Вас обязательно остановят, если количество штрафов превышает разумные нормы — это может быть долг и 10, и 17 тысяч рублей. Нам ничего не помешает такую машину арестовать».

По данным Радионова, за первый квартал 2020 года на исполнении у приставов находилось около 30 тысяч штрафов, в первом квартале 2021 «чуть меньше, но суммы выросли». В настоящее время зеленоградцы оштрафованы на 11 млн рублей, уточнил он, а самое популярное нарушение — штрафы за превышение скорости по 500 рублей.