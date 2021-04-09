Один из жителей Зеленограда накопил штрафов за нарушение правил дорожного движения на два миллиона рублей. Приставы рекомендуют ему «прийти самому», предупреждают, что машину обязательно остановят даже за штраф в десять тысяч, но не объясняют, как тогда долг дорос до такой огромной суммы.

«Он не живёт на территории округа, но мы очень сильно хотим его увидеть. Если он нас слышит — пусть придёт сам», — сказал начальник зеленоградского отдела судебных приставов Денис Радионов эфире радиопрограммы «Зеленоград сегодня».

Из-за неоплаченных штрафов, наложенные Госавтоинспекцией, в неделю в Зеленограде арестовывают 5-6 автомобилей. По мнению Радионова, это весьма действенная мера. Он призвал жителей вовремя оплачивать штрафы, чтобы избежать проблем (например, ареста машины или запрета на выезд из страны): «Зеленоград город маленький, въезды и выезды контролируются посредством видеокамер. Вас обязательно остановят, если количество штрафов превышает разумные нормы — это может быть долг и 10, и 17 тысяч рублей. Нам ничего не помешает такую машину арестовать».

Не совсем понятно, правда, почему почему должника или водителя нужного авто не могут остановить вне города, если камеры и посты ДПС есть повсюду. Как при всём этом получился такой огромный долг, тоже.

По данным Радионова, за первый квартал 2020 года на исполнении у приставов находилось около 30 тысяч штрафов, в первом квартале 2021 «чуть меньше, но суммы выросли». В настоящее время зеленоградцы оштрафованы на 11 млн рублей, уточнил она, а самое популярное нарушение — штрафы за превышение скорости по 500 рублей.