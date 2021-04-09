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Два миллиона штрафов за нарушение ПДД накопил житель Зеленограда. Приставы уверены, что машины должников обязательно останавливают за долг и в двести раз меньше 09.04.2021 ZELENOGRAD.RU

Один из жителей Зеленограда накопил штрафов за нарушение правил дорожного движения на два миллиона рублей. Приставы рекомендуют ему «прийти самому», предупреждают, что машину обязательно остановят даже за штраф в десять тысяч, но не объясняют, как тогда долг дорос до такой огромной суммы.

«Он не живёт на территории округа, но мы очень сильно хотим его увидеть. Если он нас слышит — пусть придёт сам», — сказал начальник зеленоградского отдела судебных приставов Денис Радионов эфире радиопрограммы «Зеленоград сегодня».

Из-за неоплаченных штрафов, наложенные Госавтоинспекцией, в неделю в Зеленограде арестовывают 5-6 автомобилей. По мнению Радионова, это весьма действенная мера. Он призвал жителей вовремя оплачивать штрафы, чтобы избежать проблем (например, ареста машины или запрета на выезд из страны): «Зеленоград город маленький, въезды и выезды контролируются посредством видеокамер. Вас обязательно остановят, если количество штрафов превышает разумные нормы — это может быть долг и 10, и 17 тысяч рублей. Нам ничего не помешает такую машину арестовать».

Не совсем понятно, правда, почему почему должника или водителя нужного авто не могут остановить вне города, если камеры и посты ДПС есть повсюду. Как при всём этом получился такой огромный долг, тоже.

По данным Радионова, за первый квартал 2020 года на исполнении у приставов находилось около 30 тысяч штрафов, в первом квартале 2021 «чуть меньше, но суммы выросли». В настоящее время зеленоградцы оштрафованы на 11 млн рублей, уточнил она, а самое популярное нарушение — штрафы за превышение скорости по 500 рублей.

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Когда злостного нарушителя долго не наказывают, могут наступить трагические последствия. Например, в начале апреля видеоблогер Эдвард Бил разбил четыре автомобиля, несколько человек получили травмы в ДТП, а один из них оказался в реанимации. По данным дептранса Москвы, Audi RS6, из-за которой произошла авария, нарушила правила 566 раз с начала года. Кто был за рулем в момент этих нарушений неизвестно.

Штрафы на автомобиль не были выписаны, так как в январе эта машина была снята с учета и ездила по подложным номерам, сообщает «Коммерсант». По данным издания, если авто с учета снят, то черновик постановления не формируется, а ГИБДД информацию о нарушителе не получает — таким образом, для полиции такого нарушения просто не существует.

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Метки:
автомобиль, дтп, штраф, приставы, правила дорожного движения
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