В Госдуму внесен законопроект, который запретит приставам и коллекторам арестовывать домашних животных за долги хозяев. Документ уже прошел первое чтение, правительство РФ одобрило эту инициативу.

Уже сейчас закон (статья 446 ГПК РФ) не разрешает забирать за долги племенной, молочный и рабочий скот, оленей, кроликов, птиц и пчел — при условии, что эти животные не связанны с предпринимательской деятельностью. А новый законопроект предлагает расширить этот перечень, включив в него также домашних животных — но только если они тоже не используются в предпринимательской деятельности.

Речь не идет именно о собаках и кошках. В формулировке указано, что это любые животные (кроме тех, кого дома держать запрещено), которые находятся на содержании физического лица, под его временным или постоянным надзором.

Авторы законопроекта полагают, что эти поправки сделают более гуманным отношение к домашним животным, к условиям их содержания и «эмоциональному благополучию владельцев». Они уверены, что изъятие вредит как хозяевам, которые чаще всего считают животных членами семьи, так и самим животных: обычно у органов власти и коллекторов нет нормальных условий для их содержания — а это может привести к гибели животного.