В Госдуму внесен законопроект, который запретит приставам и коллекторам арестовывать домашних животных за долги хозяев. Документ уже прошел первое чтение, правительство РФ одобрило эту инициативу.
Уже сейчас закон (статья 446 ГПК РФ) не разрешает забирать за долги племенной, молочный и рабочий скот, оленей, кроликов, птиц и пчел — при условии, что эти животные не связанны с предпринимательской деятельностью. А новый законопроект предлагает расширить этот перечень, включив в него также домашних животных — но только если они тоже не используются в предпринимательской деятельности.
Речь не идет именно о собаках и кошках. В формулировке указано, что это любые животные (кроме тех, кого дома держать запрещено), которые находятся на содержании физического лица, под его временным или постоянным надзором.
Авторы законопроекта полагают, что эти поправки сделают более гуманным отношение к домашним животным, к условиям их содержания и «эмоциональному благополучию владельцев». Они уверены, что изъятие вредит как хозяевам, которые чаще всего считают животных членами семьи, так и самим животных: обычно у органов власти и коллекторов нет нормальных условий для их содержания — а это может привести к гибели животного.
Питомцев можно изымать, потому что сейчас по закону животное — это вещь, имущество, а человек — владелец этого имущества. В 2015 году депутат Госдумы Олег Михеев вносил на рассмотрение точно такой же законопроект, но тогда документ не прошел первое чтение.
Как пишет «Лента.ру», один из первых случаев ареста животного случился в Кемеровской области в 2009 году. Тогда приставы арестовали пятимесячного котенка породы сфинкс по кличке Лексус. Его владельцы задолжали большую сумму по коммунальным платежам. Котенка оценили в тысячу рублей. Долг перед коммунальщиками владельцы погасили через несколько дней, и «местные приставы, видимо, поняли, что нашли слабое место большинства граждан».
При этом, передает издание свидетельства приставов, отбирать животных у должников совсем не обязательно — достаточно наложить арест, это уже само по себе производит нужный эффект.
В настоящее время практика осталась той же. Как сообщает «Российская газета», приставы крайне редко забирают животных из дома: обычно они накладывают на питомцев арест и оставляют хозяевам «на ответственное хранение». С этого момента хозяин не может продать животное, подарить или как-то еще им распорядиться — за исключением случаев, когда этими деньгами он собирается гасить долг. Если хозяин животного не сможет выплатить долг, по закону питомца заберут и продадут с торгов.