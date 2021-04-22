Следственный изолятор построят на Восточной коммунальной зоне. В нём может быть две тысячи мест 22.04.2021 ZELENOGRAD.RU

Мэрия выделила участок для строительства нового здания следственного изолятора на пересечении Сосновой аллеи и Фирсановского шоссе — на месте бывшей заброшенной стройки автобусного парка. Здесь можно будет построить семиэтажное тюремное здание. Он будет рассчитан на 2000 мест.

Москомархитектура готовит новый проект планировки этой территории. Пока известны только проектируемые параметры: площадь участка — 8,6 гектар, а общая площадь будущих объектов (возможно, будет не одно) — 66 тысяч квадратных метров. Разрешается строить здания от одного до семи этажей. Проект нужен, чтобы поменять существующий вид разрешенного использования участка на код 8.4 «Размещение объектов капитального строительства для создания мест лишения свободы (следственные изоляторы, тюрьмы, поселения)». Проект изменений в правила землепользования и застройки должны подготовить до июля, а затем обсудить его с живущими и работающими в районе Савелки (3, 5, 6, 7 микрорайоны, МЖК, Назарьево, Восточная промзона).

Гадостроительно-земельная комиссия Москвы приняла решение предоставить Федеральной службне исполнения наказаний (ФСИН) этот участок в октябре прошлого года, сообщили «Зеленоград.ру» в префектуре. Строительство следственного изолятора предусмотрено федеральной целевой программой «Развитие уголовно-исполнительной системы» на 2018-2026 годы.

В 2019 году ФСИН сообщала о планах построить в Зеленограде дополнительный корпус на 800 мест. Осенью прошлого года начальника московского управления ФСИН Сергей Мороз заявил о значительном увеличении здания — изолятор будет рассчитан на 2000 мест.

Участок под будущее СИЗО — это несостоявшийся автобусный парк, который хотели построить для зеленоградского автокомбината. Его начали строить еще в конце 90-х годов, но потом бросили. Здесь устроили автомойку, станцию техобслуживания и кафе, а также стихийную свалку. В прошлом году здания снесли как незаконно построенные — как раз незадолго до решения передать эту территорию ФСИН. До того московская инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости как-то не замечала самостроя в промзоне.

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Метки:
строительство, восточная коммунальная зона, тюрьма, колония, сизо, фсин
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