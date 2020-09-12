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Новое здание СИЗО в Зеленограде будет значительно больше, чем планировалось раньше: две тысячи мест 12.09.2020 ZELENOGRAD.RU

В Зеленограде намерены построить новый следственный изолятор на две тысячи мест. Об этом со ссылкой на начальника московского управления ФСИН Сергея Мороза сообщает RT. Сейчас идет процесс выделения земли под новый корпус.

В 2019 году ФСИН уже сообщала о планах расширить СИЗО Зеленограда, но тогда речь шла о дополнительном корпусе на 800 мест.

Тогда читатели в опросе «Зеленоград.ру» высказались против расширения (за проголосовали всего семь процентов). Сейчас лимит наполняемости зеленоградского СИЗО — 500 человек.

Мороз уточнил, что в настоящее время в СИЗО Москвы содержатся 9444 человека — это на 230 больше, чем предусмотрено лимитом наполнения столичных изоляторов.

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Метки:
зеленоградская колония, сизо, фсин
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