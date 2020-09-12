В колонии Зеленограда создадут первый в Москве участок для осужденных к принудительным работам. Его откроют до конца сентября
В Зеленограде намерены построить новый следственный изолятор на две тысячи мест. Об этом со ссылкой на начальника московского управления ФСИН Сергея Мороза сообщает RT. Сейчас идет процесс выделения земли под новый корпус.
В 2019 году ФСИН уже сообщала о планах расширить СИЗО Зеленограда, но тогда речь шла о дополнительном корпусе на 800 мест.
Тогда читатели в опросе «Зеленоград.ру» высказались против расширения (за проголосовали всего семь процентов). Сейчас лимит наполняемости зеленоградского СИЗО — 500 человек.
Мороз уточнил, что в настоящее время в СИЗО Москвы содержатся 9444 человека — это на 230 больше, чем предусмотрено лимитом наполнения столичных изоляторов.
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
Памятник ветеранам локальных войн и конфликтов предлагают установить в 5 микрорайоне. Но там такой уже есть Новости
Новое здание СИЗО в Зеленограде будет значительно больше, чем планировалось раньше: две тысячи мест Новости
Пять школ Зеленограда вошли в рейтинг лучших школ Москвы. Еще пять выделили за вклад в образование Новости
Как пленные немцы построили в Крюково дачу для главного авиаконструктора Лавочкина. И что осталось от неё сейчас: к 120-летию со дня рождения Истории
Минтранс предложил сделать общественный транспорт бесплатным через 15 лет. Взамен все городские дороги станут платными через 10 лет Новости
Истории про Середниково — глава 6: зачем здесь был Ленин и пионеры из «Артека», как усадьбу чуть не разрушили война и мирное время, а её хозяином стал Лермонтов Истории
В промзоне Алабушево обещают 40 тысяч рабочих мест через десять лет. К этим планам есть вопросы Истории