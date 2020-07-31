До конца сентября этого года на территории колонии-поселения в Зеленограде откроется участок для осужденных к принудительным работам, сообщает ТАСС. Он будет первым подобным учреждением в Москве. Это позволит москвичам отбывать наказание по месту жительства и не разрывать социальные и семейные связи.

Новый исправительный центр рассчитан на 25 человек. Что именно будет внутри зеленоградской колонии, пока неизвестно, это будет зависеть от возможностей бюджета столичного ФСИН. В первом таком участке в Московской области построили двухэтажное здание общежития со спальнями, комнатами приема пищи, душевыми, комнатами со стиральными машинами. Также для осужденных подготовили кабинеты для социальной и воспитательной работы и спортивную площадку. Еще одно важное преимущество: в исправительных центрах человеку оформляется трудоустройство с возможностью заработка (в доход государства может удерживаться от 5% до 20% зарплаты), а спустя треть срока он может проживать за пределами центра вместе с семьей.

По данным ТАСС, сейчас ФСИН рассматривает возможность трудоустройства столичных осужденных к принудительным работам на предприятия по переработке мусора. При материальных возможностях предприятия осужденных будут селить в общежития завода.

Ранее замдиректора ФСИН России Валерий Балан рассказывал изданию, что зарплата осужденных в исправительных центрах зависит от региона, но в любом случае не ниже прожиточного минимума. «В основном, конечно, осужденные привлекаются на работы, не требующие специальных профессиональных навыков и, следовательно, с невысокой оплатой труда. Среди наиболее распространенных профессий — уборщик территории, подсобный рабочий, грузчик, сторож, разнорабочий и т. д. Но по возможности им подбирают и работу по имеющейся специальности. Так, в Ставропольском крае осужденные трудоустроены на должности менеджера по развитию, слесаря по ремонту автомобилей, в Забайкальском крае — на должности рабочего по изготовлению пищевой продукции, изделий из металла, ремонту автотракторной техники», — сказал он.