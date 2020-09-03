Недостроенный автобусный парк в восточной коммунальной зоне снесли. Там устроили свалку и незаконные автомойку с кафе 03.09.2020 ZELENOGRAD.RU

Более десяти лет в Восточной коммунальной зоне стояла брошенная стройка автобусного парка. На днях долгострой снесли. Работы проводила компания «КрашМаш» по заказу московской госинспекции по контролю за использованием объектов недвижимости. За эти годы незавершённый автопарк прирос стихийной свалкой и незаконно возведёнными автомойкой, станцией техобслуживания и заведением общепита, действовавшими на момент демонтажа.

Для сноса использовали шесть гусеничных экскаваторов, привлечение «разрушителей» не потребовалось, поскольку здания были невысокими. Строительные отходы в виде железобетона, кирпича и металла вывезли на мусорный полигон, а площадку выровняли, сообщили «Зеленоград.ру» в пресс-службе компании «КрашМаш».

Автопарк в Восточной коммунальной зоне стал долгостроем ещё в 2007 году. Тогдашний мэр Юрий Лужков распорядился завершить строительство автобусного парка в Зеленограде в 2010-м, но с тех пор стройка, похоже, не продвинулась.

В результате долгострой превратился в стихийную свалку и удобное место для незаконных пристроек.

«На мой взгляд, такие объекты могут служить местом складирования мусора, значит, и источником антисанитарии. Кроме того, такие старые строения становятся центрами незаконной торговли и предоставления услуг ненадлежащего качества», — высказался генеральный директор группы «КрашМаш» Виктор Казаков.

Потенциально освобождённую площадку в 25 тысяч квадратных метров город может отдать, по словам Казакова, под инвестиционные проекты или превратить в общественные площади вроде сквера или парка.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме



E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
строительство, снос, восточная коммунальная зона, долгострой
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
На Михайловских прудах поставят стелу воинской доблести. Возможно, к следующему Дню Победы Новости
Недостроенный автобусный парк в восточной коммунальной зоне снесли. Там устроили свалку и незаконные автомойку с кафе Новости
Как жители элитного ЖК хотят сменить управляющую компанию на бюджетный «Жилищник» Истории
МИЭТу выделили деньги на строительство общежития на Солнечной аллее Новости
Каршеринг «Делимобиль» в Шереметьево восстановил зону парковки и открыл новую Новости
На Солнечной аллее монтируют систему «умный перекресток» Новости
Сканирование лиц поможет оплатить проезд в метро. Началось тестирование системы Новости
Новая аптека сети «Монастырёв» открылась в 9-м микрорайоне Новости
Монтаж навесов на станции Крюково опять задерживается. Теперь до ноября Новости
Утка на Чудиновом пруду попала в капкан из пластикового мусора Новости
День города: для посещения площадки в 16 микрорайоне нужно зарегистрироваться. Не больше пяти человек на одну электронную почту Гид
На карты «Мир» вернут 10 рублей за поездку на метро и кешбэк за оплату парковки Новости
На станции Крюково больше года делали пандус. Получился «крутой и скользкий обрубок» Новости
День города на зеленоградской площадке «Технополиса Москва». Подробная программа всех развлечений Афиша
Как музыкальные и художественные школы Зеленограда встречают 1 сентября: последствия капитальных ремонтов Новости
С 1 сентября учащимся вернут 50-процентную скидку на электрички Новости
Где зеленоградцы могут сделать прививку от гриппа Новости
Из школьного меню обещали убрать всё, что «детки не очень охотно кушают». Накануне 1 сентября новое меню так и не опубликовано Новости
«Библиотека добрососедства» во 2-м микрорайоне открывается после ремонта: скандинавский стиль, коворкинг, детский уголок, экопроекты и школа юных журналистов Истории
Хозяин новой пекарни в 11-м микрорайоне играет посетителям на электрогитаре Жизнь
© 1997–2020 Зеленоград.ру