Автопарк в Восточной коммунальной зоне стал долгостроем ещё в 2007 году. Тогдашний мэр Юрий Лужков распорядился завершить строительство автобусного парка в Зеленограде в 2010-м, но с тех пор стройка, похоже, не продвинулась.

В результате долгострой превратился в стихийную свалку и удобное место для незаконных пристроек.

«На мой взгляд, такие объекты могут служить местом складирования мусора, значит, и источником антисанитарии. Кроме того, такие старые строения становятся центрами незаконной торговли и предоставления услуг ненадлежащего качества», — высказался генеральный директор группы «КрашМаш» Виктор Казаков.

Потенциально освобождённую площадку в 25 тысяч квадратных метров город может отдать, по словам Казакова, под инвестиционные проекты или превратить в общественные площади вроде сквера или парка.