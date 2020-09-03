Более десяти лет в Восточной коммунальной зоне стояла брошенная стройка автобусного парка. На днях долгострой снесли. Работы проводила компания «КрашМаш» по заказу московской госинспекции по контролю за использованием объектов недвижимости. За эти годы незавершённый автопарк прирос стихийной свалкой и незаконно возведёнными автомойкой, станцией техобслуживания и заведением общепита, действовавшими на момент демонтажа.
Для сноса использовали шесть гусеничных экскаваторов, привлечение «разрушителей» не потребовалось, поскольку здания были невысокими. Строительные отходы в виде железобетона, кирпича и металла вывезли на мусорный полигон, а площадку выровняли, сообщили «Зеленоград.ру» в пресс-службе компании «КрашМаш».
Автопарк в Восточной коммунальной зоне стал долгостроем ещё в 2007 году. Тогдашний мэр Юрий Лужков распорядился завершить строительство автобусного парка в Зеленограде в 2010-м, но с тех пор стройка, похоже, не продвинулась.
В результате долгострой превратился в стихийную свалку и удобное место для незаконных пристроек.
«На мой взгляд, такие объекты могут служить местом складирования мусора, значит, и источником антисанитарии. Кроме того, такие старые строения становятся центрами незаконной торговли и предоставления услуг ненадлежащего качества», — высказался генеральный директор группы «КрашМаш» Виктор Казаков.
Потенциально освобождённую площадку в 25 тысяч квадратных метров город может отдать, по словам Казакова, под инвестиционные проекты или превратить в общественные площади вроде сквера или парка.