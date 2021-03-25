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Заработал лифт в надземном переходе через Савелкинский проезд 25.03.2021 ZELENOGRAD.RU

Пешеходный мост через Савёлкинский проезд, между «Флейтой» и префектурой, открыли для людей в конце декабря, официально ввели в эксплуатацию в начале февраля, а лифт запустили только сейчас, в конце марта. Лифт вызывается кнопкой, им могут пользоваться все, а не только люди с ограничениями здоровья.

Задержка произошла из-за бюрократических проволочек и недоделок. Префектура сообщала в феврале, что задержка вызвана «запоздавшим монтажом лифта для людей с ограничениями здоровья». В государственном предприятии «Гормост» в то же время «Зеленоград.ру» сказали, что департамент строительства города все еще ведет работы. Переход вместе с лифтом должны были передать в эскплуатацию «Гормосту» — он обслуживает такие сооружения. Сейчас, видимо, передали.

Правда, работы на переходе всё еще продолжаются. На входе в переход со стороны префектуры ремонтируют козырек.

Это третий пешеходный мост в Савелкинском проезде. Одна из его сторон выходит на островок, окруженный со всех сторон проезжей частью. Чтобы дойти до Центральной площади, людям придется пройти назад, и дождаться «зеленого» светофора на «зебре» на пересечении Савелкинского проезда и выезда от префектуры. Или, наоборот, пройти вперед и по «зебрам» обойти круг возле префектуры (зеленая линия). Альтернатива — перебежать двухполосный выезд от префектуры. Так с основном и делают.

При этом у надземного перехода есть альтернатива — продолжает работать регулируемый переход по «зебре». Возможно, переход по мосту окажется гораздо менее популярным, чем переход по «зебре» и тогда получится, что все деньги на его строительство и обслуживание были потрачены зря. «Зеленоград.ру» планирует провести исследование, какой вариант перехода окажется более популярным.

Краткая история моста

Когда в 2016 году зеленоградская администрация решала, что мост все-таки нужен, то аргументировала это тем, что ведь мост был когда-то запланирован. Впервые о строительство надземных переходов от «Флейты» к Центральной площади архитекторы говорили ещё в конце 1960-х. На самом деле тогда переход через шестиполосный Савёлкинский проезд не был оборудован светофором. Но сейчас этот переход стал регулируемым. При этом специалисты утверждают, что светофор в этом месте не создаёт пробок из-за адаптивной регулировки.

Мост строили с перерывами с марта 2018 года. Простои были из-за смены подрядчика, затем работы останавливали во время карантина. Во время стройки сделали и вторую «зебру» — между «Флейтой» и бизнес-центром, тоже со светофором. Но потом её убрали, поскольку она считалась временной — устроенной на период строительства. Хотя люди просили оставить этот переход — по нему было удобнее идти в сбербанк, магазин или парк Победы, — и специалисты их поддержали.

Новый надземный переход спроектирован в стиле брутализма и, по замыслу проектировщиков, сооружение должно «перекликаться с модернистской стилистикой „Флейты“ и префектуры».

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Метки:
микрорайон 3, пешеходы, пешеходный переход, савелкинский проезд, внеуличный пешеходный переход
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