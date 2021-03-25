Задержка произошла из-за бюрократических проволочек и недоделок. Префектура сообщала в феврале, что задержка вызвана «запоздавшим монтажом лифта для людей с ограничениями здоровья». В государственном предприятии «Гормост» в то же время «Зеленоград.ру» сказали, что департамент строительства города все еще ведет работы. Переход вместе с лифтом должны были передать в эскплуатацию «Гормосту» — он обслуживает такие сооружения. Сейчас, видимо, передали.

Правда, работы на переходе всё еще продолжаются. На входе в переход со стороны префектуры ремонтируют козырек.

Это третий пешеходный мост в Савелкинском проезде. Одна из его сторон выходит на островок, окруженный со всех сторон проезжей частью. Чтобы дойти до Центральной площади, людям придется пройти назад, и дождаться «зеленого» светофора на «зебре» на пересечении Савелкинского проезда и выезда от префектуры. Или, наоборот, пройти вперед и по «зебрам» обойти круг возле префектуры (зеленая линия). Альтернатива — перебежать двухполосный выезд от префектуры. Так с основном и делают.

При этом у надземного перехода есть альтернатива — продолжает работать регулируемый переход по «зебре». Возможно, переход по мосту окажется гораздо менее популярным, чем переход по «зебре» и тогда получится, что все деньги на его строительство и обслуживание были потрачены зря. «Зеленоград.ру» планирует провести исследование, какой вариант перехода окажется более популярным.