Голубятня возле строящегося корпуса 901А — в которой жили петухи, мешавшие одним соседям, и которую отстаивали другие соседи, чтобы её не снесли из-за строительства — переедет на другое место.
Проработан вопрос переноса голубятни, сообщила префектура в ответ на вопрос жителя. Подобран земельный участок между корпусом 904А (детский сад) и корпусом 913А (стадион школы 853).
До лета управа района должна направить в префектуру документы о выделении участка владельцу голубятни — формально она всё еще подлежит демонтажу в связи со строительством нового жилого дома. На деле снос отложили на время строительства, и забор стройки сейчас аккуратно огибает голубятню, компромиссом стали считанные метры.
С возобновлением строительства корпуса 901А «для обманутых дольщиков» в 2019 году в границы увеличенного строительного участка попали две их трёх старых голубятен, расположенных по краю леса между корпусами 901 и 902А. Еще летом 2019 года управа отвечала местным жителям, защищавшим голубятни, что предполагается их перенос «с соблюдением санитарных норм и правил». Одновременно отмечалось, что постройки давние и могут не пережить переноса, частичного демонтажа и сборки.
В одной из голубятен хозяин держал декоративных петухов и курочек — из-за петушиных криков по утрам незадолго до этого разгорелась отдельная дискуссия. Голубятням больше 40 лет, вспоминали местные жители. Ту, в которой жили петухи, когда-то сделали из старого киоска-домика «Союзпечати», а нынешний хозяин её надстроил до двух этажей с «выгулом» — сетчатым вольером. Перенесёт ли его голубятня «переезд», беспокоился и сам её владелец.
Что касается второй голубятни, она всё-таки была снесена к осени 2019 года.
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