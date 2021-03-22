История вопроса

С возобновлением строительства корпуса 901А «для обманутых дольщиков» в 2019 году в границы увеличенного строительного участка попали две их трёх старых голубятен, расположенных по краю леса между корпусами 901 и 902А. Еще летом 2019 года управа отвечала местным жителям, защищавшим голубятни, что предполагается их перенос «с соблюдением санитарных норм и правил». Одновременно отмечалось, что постройки давние и могут не пережить переноса, частичного демонтажа и сборки.

В одной из голубятен хозяин держал декоративных петухов и курочек — из-за петушиных криков по утрам незадолго до этого разгорелась отдельная дискуссия. Голубятням больше 40 лет, вспоминали местные жители. Ту, в которой жили петухи, когда-то сделали из старого киоска-домика «Союзпечати», а нынешний хозяин её надстроил до двух этажей с «выгулом» — сетчатым вольером. Перенесёт ли его голубятня «переезд», беспокоился и сам её владелец.

Что касается второй голубятни, она всё-таки была снесена к осени 2019 года.