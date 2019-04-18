Декоративные петушки обитают в одной из голубятен возле леса, вместе с курочками и цесарками. Для детей и родителей, бабушек и дедушек голубятня стала местным мини-зоопарком — там можно полюбоваться яркими, как с картинок в сказках, и необычными птицами.

А вот живущие в соседних домах окнами на голубятню жалуются, так как просыпаться им теперь приходится «с первыми петухами», в 4-5 часов утра.

Что думает по поводу всего этого хозяин голубятни, выяснить пока не удалось.

А что думаете вы — кукареканию не место в городе? А если бы кукарекали у вас под окном?

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