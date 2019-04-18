1 комментарий
Петухи живут в голубятне 9 микрорайона. Видео «Ку-ка-ре-ку!» 18.04.2019 ZELENOGRAD.RU

Зеленоградцы, живущие на краю 9 микрорайона, — в корпусах 901, 902 и 903, — слушают по утрам (и не только) звонкие петушиные крики. Откуда взялись эти деревенские звуки в городе — показываем и рассказываем.

Видео: Zelenograd.ru

Декоративные петушки обитают в одной из голубятен возле леса, вместе с курочками и цесарками. Для детей и родителей, бабушек и дедушек голубятня стала местным мини-зоопарком — там можно полюбоваться яркими, как с картинок в сказках, и необычными птицами.

А вот живущие в соседних домах окнами на голубятню жалуются, так как просыпаться им теперь приходится «с первыми петухами», в 4-5 часов утра.

Что думает по поводу всего этого хозяин голубятни, выяснить пока не удалось.
А что думаете вы — кукареканию не место в городе? А если бы кукарекали у вас под окном?

Присоединяйтесь к группам 9-го микрорайона ВКонтакте, в Фейсбуке и в Инстаграм.

Пишите нам о своих новостях или проблемах — будем решать их вместе!

 Реклама
Обсуждение
Петр Иванов
4 часа назад
Да классно же! Насколько мне известно - всем нравится) А до домов достаточно далеко и если слышно - то не так уж и громко. Если учесть, что у народа пластиковые окна - то вообще не понятно, как они умудряются услышать петушиный крик из голубятни, стоящей почти в лесу. А так - живая нотка в городском шуме)
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
"ДЕТСТВО Плюс"

8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00

 Реклама
Реклама
Магазин "Я сама"

Все для рукоделия
Ткани , пряжа!

 Реклама
Реклама
Весна! Обновляйтесь!

Смотрите на сайте коллекции
Приятные цены, скидки.

 Реклама
© 1997–2019 Зеленоград.ру
 Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама