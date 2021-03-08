Сообщение об этом появилось в группе «Подслушано каршеринг» вконтакте. Сейчас «Делимобиль» — единственный каршеринговый сервис в Зеленограде и ближайших окрестностях. По промокоду REFLMR вы получите скидку на первую поездку на «Делимобиле».

В нашем городе сервис краткосрочной аренды автомобилей «Делимобиль» открыл зоны завершения поездки в середине лета 2019 года. Однако Зеленоград по-прежнему не полностью охвачен зонами парковки сервиса. Например, их нет в 5, 7 и 23-м микрорайонах, а также в Северной и Южной промзонах, где расположены крупные организации и МИЭТ.

В ноябре прошлого года «Делимобиль» сообщил об установке детских кресел в своих автомобилях. Месяцем ранее у сервиса появился рейтинг водителей — аккуратным и постоянным пользователям стали предоставлять скидку. Примерно в то же время каршеринг начал тестировать клиентов на скорость реакции, что позволяет не пускать за руль пьяных и уставших водителей.