Сервис каршеринга «Делимобиль» сообщил об установке детских кресел в своих автомобилях. Такие машины находятся с помощью фильтра в приложении.

Детские кресла установили почти в 200 столичных машинах, пишет агентство «Москва». Кресла Kenga рассчитаны на детей весом от 9 до 36 килограмм. Первая партия установлена в машинах Nissan Qashqai. Стоимость его аренды не отличается от остальных.