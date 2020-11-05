Каршеринг «Делимобиль» начал тестировать клиентов на скорость реакции. Это позволит не пускать за руль пьяных и уставших водителей
Сервис каршеринга «Делимобиль» сообщил об установке детских кресел в своих автомобилях. Такие машины находятся с помощью фильтра в приложении.
Детские кресла установили почти в 200 столичных машинах, пишет агентство «Москва». Кресла Kenga рассчитаны на детей весом от 9 до 36 килограмм. Первая партия установлена в машинах Nissan Qashqai. Стоимость его аренды не отличается от остальных.
Мы попробовали найти автомобиль с детским креслом в Зеленограде — на момент публикации из нескольких десятков машин, доступных в городе, с креслом нашлась только одна.
По промокоду REFLMR вы получите скидку на первую поездку на «Делимобиле».
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