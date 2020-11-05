«Делимобиль» начал предоставлять машины с детским креслом 05.11.2020 ZELENOGRAD.RU

Сервис каршеринга «Делимобиль» сообщил об установке детских кресел в своих автомобилях. Такие машины находятся с помощью фильтра в приложении.

Детские кресла установили почти в 200 столичных машинах, пишет агентство «Москва». Кресла Kenga рассчитаны на детей весом от 9 до 36 килограмм. Первая партия установлена в машинах Nissan Qashqai. Стоимость его аренды не отличается от остальных.

Мы попробовали найти автомобиль с детским креслом в Зеленограде — на момент публикации из нескольких десятков машин, доступных в городе, с креслом нашлась только одна.

По промокоду REFLMR вы получите скидку на первую поездку на «Делимобиле».

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