Каршеринг «Делимобиль» запускает тестирование водителей. Его должны пройти все, кто бронирует машину в период с 23:00 до 5:00, так как в это время наиболее вероятно, что за руль может сесть человек в состоянии, когда лучше этого не делать. Например, пьяный или уставший. Клиенты, находящиеся вблизи баров или ресторанов, будут проходить тест в любое время.

Тест проводится с помощью приложения «Делимобиля», в котором клиент должен выполнить ряд заданий на время, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу каршеринга. Это покажет скорость его реакции. Представители компании заявляют, что при разработке теста консультировались с полицией и наркологами. Месяц назад он был запущен в тестовом режиме в регионах и показал результаты на уровне стандартных алко-тестеров.

Введение тестирования — еще один шаг к повышению безопасности вождения клиентов каршеринга. На днях «Делимобиль» ввел рейтинг, предоставив наиболее аккуратным скидки.

К авариям с участием автомобилей каршеринга приковано большое внимание. Департамент транспорта Москвы 24 октября выдал в своем телеграм-канале статистику аварий каршеринговых авто за девять месяцев этого года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число ДТП с пострадавшими выросли на 1,8%. Процент погибших не изменился, количество раненых — меньше на 6,4%.

Каршеринговые автомобили привлекают к себе больше внимания из-за особой расцветки, что создает иллюзию более частого попадания в аварии, рассказывал РБК издатель проекта «Трушеринг.ру» Юрий Николаев. По его мнению автомобили каршеринга объективно должны чаще попадать в ДТП, потому что находятся в дороге больше часов, чем личные автомобили.

По словам директора филиала «Ингосстраха» в Санкт-Петербурге Владимира Храбрых, каршеринговые автомобили попадают в ДТП в 4-5 раз чаще личных автомобилей.

«Делимобиль» начал работу в Зеленограде в июле 2019 года. На сегодня это единственная компания, позволяющая арендовать и оставлять авто здесь. В Москве работают шесть компаний.