В единственном работающем в Зеленограде сервисе каршеринга «Делимобиль» появился рейтинг пользователей. Водители с высоким рейтингом могут рассчитывать на скидку за поездку до 35%.
Строится рейтинг по пятибалльной шкале и постоянно обновляется. Влиять на него будут три фактора: манера вождения, регулярность поездок и штрафы.
Манера вождения. Аккуратна ли она? С какой скоростью ездит тот или иной водитель? Есть ли на его счету ДТП? Часто ли он резко ускоряется или резко тормозит? Этот параметр учитывает данные пользователя за полгода. Он автоматически пересчитывается каждые пять часов (300 минут) в режиме «Поездка» со скоростью более 20 км/ч.
Регулярность поездок. Этот показатель обновляется раз в сутки. Он учитывает время в режиме «Поездка» со скоростью более 20 км/ч за последний месяц использования каршеринга. Максимальная выгода за этот параметр составляет 10%. Для того, чтобы ее получить, необходимо ездить больше 800 минут (чуть больше 13 часов) в месяц.
Штрафы. Наибольшая скидка за их отсутствие составит 5%. Если водитель не получает штрафы совсем или только небольшие, то рейтинг пересчитывается каждые 300 минут в режиме «Аренда». При ДТП или получении серьезного штрафа, пересчет происходит раз в сутки.
Новичку для появления рейтинга в приложении необходимо отъездить больше часа в режиме «Поездка» со скоростью более 20 км/ч.
Рейтинг будет устанавливать персональную цену за минуту поездки. При пятибалльном рейтинге личная скидка водителя может составить до 35%. Из них 20% - за аккуратность вождения.
Высокий рейтинг дает доступ к машинам бизнес-класса и расширенному страхованию. Пользователю становятся доступны, например, автомобили марок BMW и Mercedes, а также автомобили без оклейки.
При низком рейтинге водителю может быть закрыт доступ к бизнес-парку автомобилей и тарифу «Сказка». Пользователь с критически низким рейтингом может быть даже заблокирован — на время или навсегда.
Увидеть свой рейтинг можно в специальном разделе приложения «Делимобиль» (если его нет, приложение нужно обновить). Там отражены все детали используемого тарифа, цели и достижения водителя, а также рекомендации для повышения рейтинга.