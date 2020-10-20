Строится рейтинг по пятибалльной шкале и постоянно обновляется. Влиять на него будут три фактора: манера вождения, регулярность поездок и штрафы.

Манера вождения. Аккуратна ли она? С какой скоростью ездит тот или иной водитель? Есть ли на его счету ДТП? Часто ли он резко ускоряется или резко тормозит? Этот параметр учитывает данные пользователя за полгода. Он автоматически пересчитывается каждые пять часов (300 минут) в режиме «Поездка» со скоростью более 20 км/ч.

Регулярность поездок. Этот показатель обновляется раз в сутки. Он учитывает время в режиме «Поездка» со скоростью более 20 км/ч за последний месяц использования каршеринга. Максимальная выгода за этот параметр составляет 10%. Для того, чтобы ее получить, необходимо ездить больше 800 минут (чуть больше 13 часов) в месяц.

Штрафы. Наибольшая скидка за их отсутствие составит 5%. Если водитель не получает штрафы совсем или только небольшие, то рейтинг пересчитывается каждые 300 минут в режиме «Аренда». При ДТП или получении серьезного штрафа, пересчет происходит раз в сутки.