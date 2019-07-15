Сервис краткосрочной аренды автомобилей «Делимобиль» с 15 июля расширил зону парковки на Зеленоград. Это означает, что можно будет брать и оставлять автомобили «Делимобиля» не только в Москве, но и в Зеленограде. Информация об этом появилась в официальной группе сервиса.
Зеленоград охвачен зонами парковки не полностью, но самые населенные жилые районы входят в зону парковки.
Стоимость аренды от 7 рублей за минуту, а до 11 утра всего 4 рубля за минуты — можно совсем дешево доехать до работы в Москве и по Зеоенограду. Ожидание 2,5 рубля за минуту.
Доступны разные машины: Hyundai Solaris, Volkswagen Polo, Audi A3, Audi Q3, Mini Cooper 3d, Mini Cooper 5d, Kia Rio, BMW 320i, Renault Kaptur, Nissan Qashqai, Smart.
Для начала использования, как и в других каршерингах, нужно скачать мобильное приложение (iOS, Android)и зарегистрироваться — для этого нужен паспорт, водительские права и банковская карта. По промокоду REFW7T вы получите скидку на первую поездку.
«Делимобиль» — первый каршеринг, который начал работать с большим количеством машин и сделал этот сервис в Москве известным. Раньше в Зеленограде работал небольшой каршеринг TimCar, но закрылся.
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