Стоимость аренды от 7 рублей за минуту, а до 11 утра всего 4 рубля за минуты — можно совсем дешево доехать до работы в Москве и по Зеоенограду. Ожидание 2,5 рубля за минуту.

Доступны разные машины: Hyundai Solaris, Volkswagen Polo, Audi A3, Audi Q3, Mini Cooper 3d, Mini Cooper 5d, Kia Rio, BMW 320i, Renault Kaptur, Nissan Qashqai, Smart.

Для начала использования, как и в других каршерингах, нужно скачать мобильное приложение (iOS, Android)и зарегистрироваться — для этого нужен паспорт, водительские права и банковская карта. По промокоду REFW7T вы получите скидку на первую поездку.

«Делимобиль» — первый каршеринг, который начал работать с большим количеством машин и сделал этот сервис в Москве известным. Раньше в Зеленограде работал небольшой каршеринг TimCar, но закрылся.