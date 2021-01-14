С 18 января московские школьники 1-11 классов вернутся с каникул в классы и будут учиться в обычном режиме. Указ об этом 14 января подписал Сергей Собянин. Ученикам разблокируют транспортные карты школьников, им снова будет доступен льготный проезд в общественном транспорте.
«Решение об отмене дистанционного обучения в старших классах было очень непростым. Ребята устали сидеть дома. Но и риск роста заболеваемости среди школьников по-прежнему очень велик», — написал мэр. Поэтому школы продолжат «максимально строго соблюдать меры безопасности»: при выявлении даже одного случая заражения вирусом весь класс временно переведут обратно на дистанционное обучение.
Вузы и колледжи, учреждения дополнительного образования и спортивные школы продолжат работать в режиме дистанционного обучения до 21 января.
Дистанционное обучение в этом учебном году вызвало заметные протесты родителей, хотя многие находили плюсы в такой форме. О плюсах и минусах дистанционного обучения мы говорили с родителями, учениками и учителями.
По словам Собянина, эпидемическая обстановка в Москве пока остается неопределенной: с одной стороны, праздники остановили рост заболеваемости, с другой стороны, ощутимого снижения уровня госпитализации пока не произошло. В больницах по-прежнему находится свыше 13 тысяч человек — столько же, сколько было перед праздниками. Мэр также призвал не откладывать решение о вакцинации от ковида.
Ранее аналогичное решение закончить дистанционное образование приняли в Московской области. Школы и детские сады в регионе с 11 января начали работу в очном режиме, для посещения открыты также все кружки и секции. Критерием принятия такого решения стало улучшение эпидемической обстановки.
Общее число заболевших в Московской области на 14 января — 172 тысяч человек. За месяц заболевших стало на треть больше (+44 тысячи человек). С середины до конца декабря в сутки выявляли по 1,5 тысячи новых больных, в январе это число снизилось до 1000-1300.
В Москве за месяц число больных увеличилось с 703 до 872 тысяч человек, суточный прирост так же начал падать с началом января, на новогодних праздниках выявляли по 4-5 тысяч больных в день.