С 18 января московские школьники 1-11 классов вернутся с каникул в классы и будут учиться в обычном режиме. Указ об этом 14 января подписал Сергей Собянин. Ученикам разблокируют транспортные карты школьников, им снова будет доступен льготный проезд в общественном транспорте.

«Решение об отмене дистанционного обучения в старших классах было очень непростым. Ребята устали сидеть дома. Но и риск роста заболеваемости среди школьников по-прежнему очень велик», — написал мэр. Поэтому школы продолжат «максимально строго соблюдать меры безопасности»: при выявлении даже одного случая заражения вирусом весь класс временно переведут обратно на дистанционное обучение.

Вузы и колледжи, учреждения дополнительного образования и спортивные школы продолжат работать в режиме дистанционного обучения до 21 января.

Дистанционное обучение в этом учебном году вызвало заметные протесты родителей, хотя многие находили плюсы в такой форме. О плюсах и минусах дистанционного обучения мы говорили с родителями, учениками и учителями.