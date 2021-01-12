Спор о сносе «Зеленопарка» закончился мировым соглашением. Суд длился пять лет 12.01.2021 ZELENOGRAD.RU

«Зеленопарк» сносить не будут — стороны подписали мировое соглашение, условия которого устраивают всех участников процесса. Однако подробности не разглашаются, потому что содержат коммерческую тайну. Последнее судебное заседание, поставившее точку в пятилетней тяжбе, проходило в закрытом режиме. Рассказываем о причине тяжбы, как шёл и закончился конфликт, из-за которого зеленоградцы были готовы выйти на митинг.

Основанием для иска, который был подан 21 декабря 2015 года, стала близость торгово-развлекательного центра к подземным нефте- и газомагистралям: часть комплекса оказалась в охранной зоне трубопроводов. Истцы — «Газпром трансгаз Москва» и «Транснефть — Верхняя Волга» (правопреемники организаций, выставивших иск). Ответчики — «Лидком Инвестментс Лимитед» (владелец «Зеленопарка») и «Ашан».

На этапе проектирования и согласования строительства минимальные расстояния между «Зеленопарком» и трубами соответствовали нормам. Но при строительстве трассы М-11 трубы переложили ближе к будущему комплексу. Тогда, в 2013 году, «Газпром» выдал «Зеленопарку» технические условия, чтобы владельцы строящегося ТРЦ за свой счёт реконструировали газопровод для уменьшения минимально допустимых расстояний от здания до трубы. В результате в проекте ничего не стали менять и построили «Зеленопарк» без учёта технических условий «Газпрома».

Торгово-развлекательный комплекс официально открылся 22 декабря 2015 года — на следующий день после подачи на него иска. Как до суда, так и в начале тяжбы собственники комплекса посчитали требования истцов «чрезмерными», в частности потому, что их исполнение означало бы ограничение работы ТРЦ на три года, и отказались идти на мировую на таких условиях.

В феврале 2019 года суд признал «Зеленопарк» самостроем и постановил снести здание ТРЦ и «Ашана», автостоянку, котельную и бетонный забор в шестимесячный срок со дня вступления судебного решения в законную силу. Суд вновь обратил внимание сторон, что вопрос можно решить мировым соглашением. С одной стороны, и ответчики, и истцы — все хотели достичь компромисса, который можно оформить в виде мирового соглашения без сноса и закрытия торгово-развлекательного центра, с учётом интересов всех участников процесса. С другой — компромиссного решения не было.

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Одни эксперты смоделировали в 3D-анимации возможные последствия при взрыве трубопровода: в случае техногенной катастрофы «Зеленопарк» с его инфраструктурой будет разрушен, а у людей, находящихся в этот момент внутри и рядом, не будет шансов на выживание. Другие эксперты продемонстрировали, насколько мала вероятность подобной катастрофы и подобных последствий с учётом материала и толщины труб газо- и нефтепроводов, а также защитной стены и земляного вала перед «Зеленопарком».

В июле 2019-го апелляционный суд отменил решение о сносе «Зеленопарка» и «Ашана». В октябре того же года «Лидком Инвестментс Лимитед» представил кассационному суду ходатайство «об отложении судебного заседания в связи с намерением сторон урегулировать спор мирным путём». Мировое соглашение, по словам ответчика, по-прежнему предполагалось строить на возможности реконструкции магистральных трубопроводов.

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Больше года продолжались заседания по кассационным жалобам сторон. Наконец 21 декабря 2020-го — спустя ровно пять лет со дня подачи иска в суд — состоялось последнее в этой тяжбе заседание.

«Лидком Инвестментс Лимитед», «Ашан» и Сбербанк, кредитовавший строительство торгово-развлекательного центра, заявили ходатайства о рассмотрении дела в закрытом судебном заседании, мотивированные тем, что условия заключённого мирового соглашения содержат коммерческую тайну, пишет РИА «Новости».

Известно только, что последняя инстанция постановила «отменить решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции полностью и прекратить производство по делу».

«Зеленоград.ру» обратился за комментариями к ответчикам, истцам и кредитору. В частности, интересовались, касается ли мировое соглашение, как планировалось, реконструкции трубопроводов или нашли другое решение. Сбербанк ответил коротко: «Не комментируем». «Зеленопарк» сказал, что не сможет дать комментарии по данному вопросу, так как это коммерческая тайна. Однако источник, знакомый с администрацией ТЦ, сообщил, что они «очень довольны» решением. Пресс-служба «Ашан Ритейл Россия» написала: «Все стороны мирового соглашения договорились о взаимоприемлемых условиях. Условия мирового соглашения являются конфиденциальными». Представитель истца не смог предоставить комментарий к моменту публикации, ответив, что «юристы взяли паузу для выработки позиции».

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Метки:
суд, Ашан (ТРЦ "Зеленопарк"), Зеленопарк
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