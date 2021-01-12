Основанием для иска, который был подан 21 декабря 2015 года, стала близость торгово-развлекательного центра к подземным нефте- и газомагистралям: часть комплекса оказалась в охранной зоне трубопроводов. Истцы — «Газпром трансгаз Москва» и «Транснефть — Верхняя Волга» (правопреемники организаций, выставивших иск). Ответчики — «Лидком Инвестментс Лимитед» (владелец «Зеленопарка») и «Ашан».

На этапе проектирования и согласования строительства минимальные расстояния между «Зеленопарком» и трубами соответствовали нормам. Но при строительстве трассы М-11 трубы переложили ближе к будущему комплексу. Тогда, в 2013 году, «Газпром» выдал «Зеленопарку» технические условия, чтобы владельцы строящегося ТРЦ за свой счёт реконструировали газопровод для уменьшения минимально допустимых расстояний от здания до трубы. В результате в проекте ничего не стали менять и построили «Зеленопарк» без учёта технических условий «Газпрома».

Торгово-развлекательный комплекс официально открылся 22 декабря 2015 года — на следующий день после подачи на него иска. Как до суда, так и в начале тяжбы собственники комплекса посчитали требования истцов «чрезмерными», в частности потому, что их исполнение означало бы ограничение работы ТРЦ на три года, и отказались идти на мировую на таких условиях.

В феврале 2019 года суд признал «Зеленопарк» самостроем и постановил снести здание ТРЦ и «Ашана», автостоянку, котельную и бетонный забор в шестимесячный срок со дня вступления судебного решения в законную силу. Суд вновь обратил внимание сторон, что вопрос можно решить мировым соглашением. С одной стороны, и ответчики, и истцы — все хотели достичь компромисса, который можно оформить в виде мирового соглашения без сноса и закрытия торгово-развлекательного центра, с учётом интересов всех участников процесса. С другой — компромиссного решения не было.