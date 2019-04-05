Компании-истцы не договорились о заключении мирового соглашения с ответчиками, которое предотвратило бы снос ТРЦ «Зеленопарк». При этом большинство наших читателей считают, что в споре прав «Зеленопарк». Они считают снос несправедливым и указывают, что в других местах газопровод не мешает.
Истцы — «Газпром трансгаз Москва» и «Транснефть — Верхняя Волга». Ответчики — «Лидком Инвестментс Лимитед» (владелец «Зеленопарка») и «Ашан». Последним предъявили, что возведенный ими торгово-развлекательный комплекс расположен в опасной близости к газо- и нефтепроводу. В случае аварии это создаст опасность для посетителей. В феврале арбитражный суд удовлетворил ходатайство, по которому ответчики обязаны снести весь комплекс.
70 процентов читателей Zelenograd.ru, принявших участие в опросе, считают, что в споре «Зеленопарка» и «Газпрома» прав торговый центр. Конфликт горячо обсуждают в соцсетях вплоть до петиций и активных выступлений против сноса торгово-развлекательного центра. Вот некоторые комментарии:
Александр: Я бы вышел [на митинг] против сноса. Классный ТЦ, часто с детьми туда ездим играть. Так обидно, если снесут.
Галина: Проживаю в поселке Искра рядом с Зеленоградом. Вдоль Ленинградского шоссе проходит газовая труба. Было запрещено строить около домов даже гаражи, а сейчас строят магазин и склады прямо на газовой трубе, и никого не волнует. Жители поселка судились, собирали подписи — и ничего, разрешение дано свыше.
Ирина: Парковая зона в 20-м микрорайоне построена прямо на газопроводе — столбики, таблички и огороженные вентили газопровода. Рядом жилые дома, школы и детсады. В самом парке детские и спортивные площадки. И что-то «Газпром» это не волнует… А ведь если что-то там у них рванёт, — нам мало не покажется.
Альтернативным решением может стать мировое соглашение. И даже было сообщение о том, что стороны договорились о его заключении. Однако истцы опровергли эту информацию. Таких договоренностей не было и не существует, сказали агентству «Москва» представители истцов.
«Ашан Ритейл Россия» намерен оспорить решение суда о сносе ТРЦ «Зеленопарк». Проект прошел все требуемые согласования. Более того, на стадии проектирования комплекс не попадал в охранную зону трубопроводов.
Газопровод перенесли ближе к «Зеленопарку», когда начали прокладывать М-11. И случилось это уже после старта строительства комплекса.
Суд назначил несколько экспертиз, одни показали правоту «Зеленопарка», другие — правоту «Газпрома». Причина в том, что при расчетах использовали разные методики — МЧС и Ростехнадзора, — которые дают разные результаты.
В суде представитель «Газпрома» заявил, что в 2013 году «Зеленопарку» дали возможность реконструировать газопровод за свой счет для уменьшения минимально допустимых расстояний от здания до трубы, выдав соответствующие технические условия. «Зеленопарк» не стал ничего менять в изначально согласованном по всем требованиям проекте. В итоге комплекс стоит там, где стоит.
До разбирательства в суде «Газпром» и «Зеленопарк» действительно обсуждали возможность мирового соглашения. Однако требования истца оказались «чрезмерными» для ответчика, поскольку означали ограничение работы ТРЦ на три года.
Вынося постановление о сносе «Зеленопарка», суд вновь обратил внимание сторон, что вопрос можно решить мировым соглашением или обжаловать решение в апелляционном суде.
Ответчики так и намерены поступить. Прежде всего они все же хотят достичь компромисса, который можно оформить в виде мирового соглашения, — без сноса и закрытия многофункционального торгово-развлекательного центра и с учетом интересов всех сторон. «А в первую очередь — в интересах жителей Подмосковья», — цитирует агентство «Москва» директора по коммуникациям компании «Ашан Ритейл Россия» Марию Курносову.
- Мы отличаемся!
-
+7 (495) 76-76-746
- Магазин "Я сама"
-
Все для рукоделия
Ткани , пряжа!
- Весна! Обновляйтесь!
-
Смотрите на сайте коллекции
Приятные цены, скидки.