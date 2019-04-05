Мирового соглашения нет

Альтернативным решением может стать мировое соглашение. И даже было сообщение о том, что стороны договорились о его заключении. Однако истцы опровергли эту информацию. Таких договоренностей не было и не существует, сказали агентству «Москва» представители истцов.

«Ашан Ритейл Россия» намерен оспорить решение суда о сносе ТРЦ «Зеленопарк». Проект прошел все требуемые согласования. Более того, на стадии проектирования комплекс не попадал в охранную зону трубопроводов.

Газопровод перенесли ближе к «Зеленопарку», когда начали прокладывать М-11. И случилось это уже после старта строительства комплекса.

Суд назначил несколько экспертиз, одни показали правоту «Зеленопарка», другие — правоту «Газпрома». Причина в том, что при расчетах использовали разные методики — МЧС и Ростехнадзора, — которые дают разные результаты.

В суде представитель «Газпрома» заявил, что в 2013 году «Зеленопарку» дали возможность реконструировать газопровод за свой счет для уменьшения минимально допустимых расстояний от здания до трубы, выдав соответствующие технические условия. «Зеленопарк» не стал ничего менять в изначально согласованном по всем требованиям проекте. В итоге комплекс стоит там, где стоит.

До разбирательства в суде «Газпром» и «Зеленопарк» действительно обсуждали возможность мирового соглашения. Однако требования истца оказались «чрезмерными» для ответчика, поскольку означали ограничение работы ТРЦ на три года.

Вынося постановление о сносе «Зеленопарка», суд вновь обратил внимание сторон, что вопрос можно решить мировым соглашением или обжаловать решение в апелляционном суде.

Ответчики так и намерены поступить. Прежде всего они все же хотят достичь компромисса, который можно оформить в виде мирового соглашения, — без сноса и закрытия многофункционального торгово-развлекательного центра и с учетом интересов всех сторон. «А в первую очередь — в интересах жителей Подмосковья», — цитирует агентство «Москва» директора по коммуникациям компании «Ашан Ритейл Россия» Марию Курносову.