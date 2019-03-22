6 комментариев
Суд решил снести «Зеленопарк» и «Ашан» из-за близости к газопроводу 22.03.2019 ZELENOGRAD.RU

В конце февраля арбитражный суд Московской области обязал снести торговый центр «Зеленопарк», котельную, парковку и бетонное ограждение — в общем, весь комплекс. Причина — претензии владельцев трубопроводов с газом и нефтью, которые проходят рядом с «Зеленопарком», и в случае аварии могут создать опасность для его посетителей.

Истцами выступили компании «Газпром трансгаз Москва» и «Транснефть — Верхняя Волга», владеющие газопроводом и нефтепроводом соответственно. Ответчики — «Лидком Инвестментс Лимитед» (собственно, «Зеленопарк») и «Ашан». Суть претензий в нарушении минимально допустимых расстояний до трубопроводов.

«Зеленопарк» в суде утверждал, что проект торгового центра прошел все необходимые согласования и были разработаны специальные технические условия и документация для обеспечения безопасности. Но уже после начала строительства «Зеленопарка» газопровод переложили из-за строительства платной дороги М-11 и он стал ближе к ТРЦ.

Представитель «Ашана» говорил, что от них вообще требуют применять правила, которые начали действовать уже после согласования документации на строительство или вообще необязательны к исполнению. Также «Ашан» говорил, что по имеющимся на момент строительства документам нельзя было определить, где именно проходит газопровод.

Представитель «Газпрома» же говорил, что в 2013 году «Зеленопарку» выдали технические условия, чтобы те за свой счет реконструировали газопровод для уменьшения минимально допустимых расстояний от здания до трубы. Но в итоге «Зеленопарк» построили и ввели в эксплуатацию без учета технических условий «Газпрома».

Для выяснения кто прав, суд назначил строительно-техническую и землеустроительную экспертизу, которая не нашла нарушений в действиях «Зеленопарка».

Тогда суд назначил новую экспертизу — её поручили комиссии из трёх разных экспертных организаций. Экспертов спросили, возникли ли с появлением здания «Зеленопарка» условия, препятствующие безопасной эксплуатации трубопроводов и создающие угрозу жизни людей. А если такие угрозы возникли, то существуют ли другие варианты решения проблемы, кроме сноса.

Мнения экспертов разделились. Одни сказали, что опасности нет, но двое других не согласились. Разные выводы получились потому, что эксперты использовали разные методики, программы и нормы. Суд встал на сторону большинства экспертов, которые на этот раз нашли нарушения в действиях «Зеленопарка».

При этом эксперты говорили, что здания можно не сносить, а разработать и реализовать проект реконструкции трубопроводов, для повышения их надежности. Можно также смоделировать аварийные ситуации, выбросы опасных веществ и понять, как можно в этом случае обезопасить людей. То есть, возможно, в рамках реконструкции не придется даже переносить сами трубы.

Но когда «Зеленопарк» и «Газпром» пытались заключить мировое соглашение, такие мероприятия уже обсуждались, а «Зеленопарк» посчитал их чрезмерными, поскольку они подразумевали ограничение работы ТРЦ на три года.

Таким образом суд постановил снести «Зеленопарк», но обратил внимание, что можно в любой момент решить дело мировым соглашением или обжаловать решение в апелляционный суд.

В «Газпроме» Zelenograd.ru сказали, что требуют не сноса, а восстановления нарушенного права нахождения здания в зоне минимально допустимых расстояний. В «Зеленопарке» не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.

Кто прав в этом споре?
«Зеленопарк»
«Газпром»
Затрудняюсь ответить
Проголосовали 1165 человек
 Реклама
Обсуждение
Михаил Горюнов
Вчера, 17:06
Так у кого больше денег - у владельцев "Газпрома" или у владельцев "Зеленопарка"?
У кого больше денег, тот и прав, очевидно же!
Sergey But
Вчера, 18:48
«Газпром» в своем репертуаре. Как всегда. Пусть берут свои трубы и переносят куда им надо. Это, думаю, выйдет дешевле, чем сносить ТЦ (лишая работы людей, уничтожая торговый точки) и строить его где-то в другом месте... Если он вообще будет построен.
Dmitry Medvedev
Вчера, 19:20
ТВАРИ! Самые лучшиЙ ТЦ на районе. Теперь не обязательно ездить в эту сраную мегу, и на тебе..
Ирина Горячева
Вчера, 20:55
пАрковая зона в 20-ом районе построена прямо на газопроводе (столбики,таблички и огороженные вентили газопровода)...рядом жилые дома, школы и детсады!
В самом парке детские и спортивные площадке...
И что то газпром это не волнует...
А ведь если что то там у них рванёт - нам мало не покажется
Светлана Cветлана
Вчера, 22:46
Задача: кто из экспертов построили себе коттедж и за чей счёт?
Есть ли вакансии на должность эксперта по разрешению конфликтной ситуации между Зеленопарком и Газпромом?
Сергей Бугрей
Вчера, 23:38
Надо завести дело на бюрократов, устроивших эти дурацкие игрища с согласованиями, и отправить их на чистый морозный воздух валить лобзиками лиственницы выше 60-й широты.
Это не дачку щитовую снести. Ущерб миллиардный, и отвечать надо в соответствующем масштабе. Пускать на ветер такие вложения становится модным, но свернуть головы недоучкам, берущим на себя ответственность невзирая на реальный IQ, уже давно пора. Хотя бы в качестве назидания возможным последователям.
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Реклама
"ДЕТСТВО Плюс"

8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00

 Реклама
Реклама
Магазин "Я сама"

Все для рукоделия
Ткани , пряжа!

 Реклама
Реклама
Весна! Обновляйтесь!

Смотрите на сайте коллекции
Приятные цены, скидки.

 Реклама
© 1997–2019 Зеленоград.ру
 Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама