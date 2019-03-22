В конце февраля арбитражный суд Московской области обязал снести торговый центр «Зеленопарк», котельную, парковку и бетонное ограждение — в общем, весь комплекс. Причина — претензии владельцев трубопроводов с газом и нефтью, которые проходят рядом с «Зеленопарком», и в случае аварии могут создать опасность для его посетителей.

Истцами выступили компании «Газпром трансгаз Москва» и «Транснефть — Верхняя Волга», владеющие газопроводом и нефтепроводом соответственно. Ответчики — «Лидком Инвестментс Лимитед» (собственно, «Зеленопарк») и «Ашан». Суть претензий в нарушении минимально допустимых расстояний до трубопроводов.

«Зеленопарк» в суде утверждал, что проект торгового центра прошел все необходимые согласования и были разработаны специальные технические условия и документация для обеспечения безопасности. Но уже после начала строительства «Зеленопарка» газопровод переложили из-за строительства платной дороги М-11 и он стал ближе к ТРЦ.

Представитель «Ашана» говорил, что от них вообще требуют применять правила, которые начали действовать уже после согласования документации на строительство или вообще необязательны к исполнению. Также «Ашан» говорил, что по имеющимся на момент строительства документам нельзя было определить, где именно проходит газопровод.

Представитель «Газпрома» же говорил, что в 2013 году «Зеленопарку» выдали технические условия, чтобы те за свой счет реконструировали газопровод для уменьшения минимально допустимых расстояний от здания до трубы. Но в итоге «Зеленопарк» построили и ввели в эксплуатацию без учета технических условий «Газпрома».

Для выяснения кто прав, суд назначил строительно-техническую и землеустроительную экспертизу, которая не нашла нарушений в действиях «Зеленопарка».

Тогда суд назначил новую экспертизу — её поручили комиссии из трёх разных экспертных организаций. Экспертов спросили, возникли ли с появлением здания «Зеленопарка» условия, препятствующие безопасной эксплуатации трубопроводов и создающие угрозу жизни людей. А если такие угрозы возникли, то существуют ли другие варианты решения проблемы, кроме сноса.

Мнения экспертов разделились. Одни сказали, что опасности нет, но двое других не согласились. Разные выводы получились потому, что эксперты использовали разные методики, программы и нормы. Суд встал на сторону большинства экспертов, которые на этот раз нашли нарушения в действиях «Зеленопарка».

При этом эксперты говорили, что здания можно не сносить, а разработать и реализовать проект реконструкции трубопроводов, для повышения их надежности. Можно также смоделировать аварийные ситуации, выбросы опасных веществ и понять, как можно в этом случае обезопасить людей. То есть, возможно, в рамках реконструкции не придется даже переносить сами трубы.

Но когда «Зеленопарк» и «Газпром» пытались заключить мировое соглашение, такие мероприятия уже обсуждались, а «Зеленопарк» посчитал их чрезмерными, поскольку они подразумевали ограничение работы ТРЦ на три года.

Таким образом суд постановил снести «Зеленопарк», но обратил внимание, что можно в любой момент решить дело мировым соглашением или обжаловать решение в апелляционный суд.

В «Газпроме» Zelenograd.ru сказали, что требуют не сноса, а восстановления нарушенного права нахождения здания в зоне минимально допустимых расстояний. В «Зеленопарке» не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.