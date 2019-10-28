Судьба торгово-развлекательного центра «Зеленопарк» может решиться 12 ноября. На эту дату назначено судебное заседание, на котором станет известно, придут ли стороны к мировому соглашению.

Тяжба тянется с 2015 года. Компании «Транснефть — Верхняя Волга» и «Газпром трансгаз Москва» выставили иск владельцу «Зеленопарка» — компании «Лидком Инвестментс Лимитед» и совладельцу-ритейлеру «Ашан».

Истцы настаивали, что ТРЦ находится в опасной близости к подземным газо- и нефтепроводам. В случае техногенной катастрофы «Зеленопарк» с его инфраструктурой будет разрушен, а у людей, находящихся в этот момент внутри и рядом, не будет шансов на выживание. Истцы обратились к экспертам, которые создали 3D-анимацию, демонстрирующую последствия для «Зеленопарка» взрыва трубопроводов.