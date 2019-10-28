Суд о сносе «Зеленопарка» продолжается. Но теперь «Газпром» и «Транснефть» могут помириться с ТЦ 28.10.2019 ZELENOGRAD.RU

Судьба торгово-развлекательного центра «Зеленопарк» может решиться 12 ноября. На эту дату назначено судебное заседание, на котором станет известно, придут ли стороны к мировому соглашению.

Тяжба тянется с 2015 года. Компании «Транснефть — Верхняя Волга» и «Газпром трансгаз Москва» выставили иск владельцу «Зеленопарка» — компании «Лидком Инвестментс Лимитед» и совладельцу-ритейлеру «Ашан».

Истцы настаивали, что ТРЦ находится в опасной близости к подземным газо- и нефтепроводам. В случае техногенной катастрофы «Зеленопарк» с его инфраструктурой будет разрушен, а у людей, находящихся в этот момент внутри и рядом, не будет шансов на выживание. Истцы обратились к экспертам, которые создали 3D-анимацию, демонстрирующую последствия для «Зеленопарка» взрыва трубопроводов.

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Основываясь на этой презентации и других фактах, в марте 2019 года Арбитражный суд Московской области признал «Зеленопарк» самостроем и постановил снести его, а также входящие в инфраструктуру ТРЦ автостоянку, котельную и бетонный забор. На снос дали шесть месяцев со дня вступления судебного решения в законную силу.

Ответчики подали жалобу в апелляционный суд, который в июле этого же года полностью отменил решение первой судебной инстанции. В сентябре истцы обратились в суд с кассационной жалобой.

24 октября «Лидком Инвестментс Лимитед» представил кассационному суду ходатайство «об отложении судебного заседания в связи с намерением сторон урегулировать спор мирным путем». Суд принял ходатайство и дал сторонам время на примирение до 12 ноября — на эту дату назначено следующее судебное заседание.

Истцы ранее обсуждали с «Лидкомом» и «Ашаном» возможность мирового соглашения, но ответчики посчитали его условия чрезмерными. «Транснефть» и «Газпром» предлагали оппонентам реконструировать газопровод за свой счет, чтобы уменьшить минимально допустимые расстояния от здания до трубы.

Нынешнее мировое соглашение ориентировочно вновь «будет касаться возможности реконструкции магистральных трубопроводов», пишет «РИА Новости» со ссылкой на слова юриста «Лидкома».

Семьдесят процентов читателей «Зеленоград.ру», принявших участие в опросе, поддерживают в этом споре «Зеленопарк».

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