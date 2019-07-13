Апелляционный суд отменил снос торгово-развлекательного центра «Зеленопарк» с принадлежащими ему котельной, парковкой и бетонным ограждением. Но, возможно, это не точка в тяжбе, длящейся уже более трех с половиной лет.

Ранее решение о сносе этих объектов, признанных самостроем, принял Арбитражный суд Московской области по иску компаний «Транснефть — Верхняя Волга» и «Газпром трансгаз Москва» к компании «Лидком Инвестментс Лимитед» (владелец «Зеленопарка») и «Ашану».

Тогда суть претензий была в том, что «Зеленопарк» находится в опасной близости к подземным газо- и нефтепроводам. В случае техногенной катастрофы «Зеленопарк» с его инфраструктурой снесет без остатка и практически без шансов на выживание для людей, находящихся внутри ТРЦ и рядом.

«Зеленопарк» и «Ашан» не спорили, что комплекс находится «в охранной зоне опасных производственных объектов» — магистральных трубопроводов. Однако отметили, что и при проектировании, и с самого начала строительства все нормы были соблюдены. И вообще фактическое расстояние от труб до комплекса уменьшилось позже, когда уже шло строительство «Зеленопарка»: часть трубопровода перенесли, прокладывая рядом дорогу М-11.

Кроме того, в суде выяснилось, что истец и сам не знает точного расположения труб на момент строительства торгово-развлекательного комплекса, то есть до того, как их переложили. Как установила в ходе тяжбы судебная экспертиза, здание «Зеленопарка» действительно находится на 15—68 метров ближе к трубопроводам, чем прописано в нормативах. Парковка — более чем на сто метров ближе допустимого минимума.

Ответчики доказали в суде, что компенсировали уменьшение допустимого расстояния «комплексом инженерно-технических и организационных мероприятий, а также специальными техническими условиями», которые требовались. Истцы же настояли на том, что само по себе соблюдение строительных норм и пожарной безопасности «не может обеспечить исключения риска причинения вреда жизни и здоровью граждан при техногенной аварии […] в охранной зоне опасных производственных объектов».

Суд впечатлила презентация трехмерной модели гипотетической техногенной аварии на магистральном трубопроводе близ «Зеленопарка». Эксперты учли бетонное ограждение и ров в охранной зоне рядом с ТРЦ. Результаты показали повышенный риск гибели людей на прилегающей к «Зеленопарку» дороге и такую степень загазованности парами бензина, «которая соответствует полному поражению людей» в охранной и прилегающей зоне.

О том, насколько велика вероятность такой аварии в принципе и при каких обстоятельствах, в судебном решении не говорится.

Другие эксперты заключили, что с учетом материала и толщины газопровода и трубопровода, возникновение аварий и их повреждение в результате действий третьих лиц исключено. Соответственно, источник опасности в данном случае отсутствует, и угрозы жизни и здоровью людей существовать не может. Исключили они и угрозу воздействия на людей высокотоксичного паровоздушного облака в случае разгерметизации нефтепроводов, поскольку есть защитная стена и вал.

Однако арбитражный суд счел, что эта экспертиза недостаточна для определения достоверной степени угрозы жизни и здоровью людей. Резюме — снести «Зеленоград» вместе с бетонным забором, парковкой и котельной с ее пятью резервуарами как самострой.

«Зеленопарк» и «Ашан» подали апелляционную жалобу. В понедельник, 8 июля, Десятый арбитражный апелляционный суд постановил: решение предыдущей инстанции отменить, в удовлетворении иска «Транснефти — Верхняя Волга» и «Газпрому трансгаз Москва» отказать. В течение двух месяцев это решение может быть обжаловано в кассационной инстанции.

Торгово-развлекательный центр «Зеленопарк» и гипермаркет «Ашан» открылись под Зеленоградом 22 декабря 2015 года. Иск в арбитражный суд в отношении владельца ТРЦ поступил днем ранее от акционерного общества «Мостранснефтепродукт», которое в 2016 году ликвидировали. Правопреемником стала «Транснефть — Верхняя Волга». За три с половиной года прошло более двадцати судебных заседаний, дело наросло другими участниками: истцов и ответчиков стало по двое с каждой стороны, присоединилось около 15 третьих лиц, включая арендаторов «Зеленопарка» и Сбербанк.

Судя по нашим опросам, зеленоградцы готовы были защищать «Зеленопарк» — большинство считает, что правда на стороне торгово-развлекательного центра, половина опрошенных подписалась бы под петицией в защиту «Зеленопарка», а треть были готовы выйти на митинг против сноса.

Будут ли газовики и нефтяники обжаловать решение апелляционного суда, пока неизвестно.