В декабре два спортсмена, начинавшие в нашем городе, — хоккеист Василий Пономарев и биатлонист Матвей Елисеев — помогли сборным России взять первые места.
Василий Пономарев, который начинал играть в зеленоградской «Орбите», нападающий в составе сборной России, на молодежном чемпионате мира забросил две шайбы в одном матче против США. В итоге матч завершился со счётом 5:3 в пользу России. Как пишет Sports.ru, при этом Пономарев провел на площадке лишь 8 минут 5 секунд.
Сейчас 18-летний Пономарев играет за «Шоуиниган» в юниорской лиге Квебека. Он уже официально выбран на драфте НХЛ: во втором раунде Пономарева забрала «Каролина», он подписал с командой контракт на три сезона. В первый год его зарплата составит 700 тысяч долларов, дальше — 750.
Une belle pi?ce de jeu de Vasily Ponomarev a men? au premier but d’Anthony Di Cesare dans la @LHJMQ! ????? pic.twitter.com/ewYbzgv6QL— Cataractes de Shawinigan (@Cataractes_Shaw) November 24, 2020
Зеленоградский биатлонист Матвей Елисеев в паре с Евгений Павловой выиграли «Рождественскую гонку» — это ежегодное коммерческое соревнование по биатлону, оно не идет в зачет Кубка мира. Это пятая победа россиян в «Рождественской гонке» и первая — с 2017 года.
27-летний биатлонист является бронзовым призёром чемпионата мира 2019 года в эстафете, чемпионом Европы 2016 года в смешанной эстафете, чемпионом Европы 2020 года в спринте и заслуженным мастером спорта России.