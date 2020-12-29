Студия танцев и йоги «Феникс»: спонсор темы
Хоккеист и биатлонист из Зеленограда помогли сборным России победить в предновогодних соревнованиях 29.12.2020 ZELENOGRAD.RU

В декабре два спортсмена, начинавшие в нашем городе, — хоккеист Василий Пономарев и биатлонист Матвей Елисеев — помогли сборным России взять первые места.

Хоккей

Василий Пономарев, который начинал играть в зеленоградской «Орбите», нападающий в составе сборной России, на молодежном чемпионате мира забросил две шайбы в одном матче против США. В итоге матч завершился со счётом 5:3 в пользу России. Как пишет Sports.ru, при этом Пономарев провел на площадке лишь 8 минут 5 секунд.

Сейчас 18-летний Пономарев играет за «Шоуиниган» в юниорской лиге Квебека. Он уже официально выбран на драфте НХЛ: во втором раунде Пономарева забрала «Каролина», он подписал с командой контракт на три сезона. В первый год его зарплата составит 700 тысяч долларов, дальше — 750.

Читайте также
«Идеальный город для развития». Как хоккеист из Зеленограда Василий Пономарев добрался до клуба НХЛ
Биатлон

Зеленоградский биатлонист Матвей Елисеев в паре с Евгений Павловой выиграли «Рождественскую гонку» — это ежегодное коммерческое соревнование по биатлону, оно не идет в зачет Кубка мира. Это пятая победа россиян в «Рождественской гонке» и первая — с 2017 года.

27-летний биатлонист является бронзовым призёром чемпионата мира 2019 года в эстафете, чемпионом Европы 2016 года в смешанной эстафете, чемпионом Европы 2020 года в спринте и заслуженным мастером спорта России.

Читайте также
Зеленоградский биатлонист Матвей Елисеев в спринте на чемпионате Европы завоевал золотую медаль
Материалы о спорте, фитнесе, танцах и йоге редакции Зеленоград.ру помогает делать Студия танцев и йоги «Феникс» - уютная студия для детей и взрослых, где все занятия проходят в мини-группах по пять человек. Есть индивидуальные занятия и почасовая аренда зала. Скидки новым и постоянным клиентам, стоимость абонементов 1900-5000 рублей. Адрес: Зеленоград, корпус 454. Телефон: 8-985-462-78-37. Каждому подписавшемуся на аккаунт Студии в ВК, инстаграме или ютьюбе - скидка 10% на первый абонемент
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
спорт, люди, Елисеев Матвей
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Зимние каникулы продлили до 17 января для всех классов и студентов колледжей Новости
Хоккеист и биатлонист из Зеленограда помогли сборным России победить в предновогодних соревнованиях Новости
Открыта пересадка между станциями метро «Динамо» и «Петровский парк». Вот чем это полезно для зеленоградцев Новости
Десять самых популярных материалов 2020 года. Редакция «Зеленоград.ру» подводит итоги Истории
Площадь перед «третьим торговым» благоустроят вместе с Яблоневой аллеей. Но парковку тоже оставят Новости
Реку Горетовку вдоль Пятницкого шоссе чуть не засыпали грунтом. Штрафы за это мизерные, поэтому пришлось арестовать технику Истории
Открытие ярмарки на Яблоневой аллее перенесли на 11 января Новости
Старый новый Зелмедцентр. Как работает старейшая зеленоградская частная клиника Партнерский материал
Школьникам с пищевыми особенностями разрешили обедать домашней едой, хранить ее в холодильнике и разогревать. Это есть в новых санитарных правилах, но на деле школы к ним не готовы Истории
Открылся участок ЦКАД между Ленинградским шоссе и М-11. До 11 января проезд бесплатный Новости
Мэрия запустила сервис объявлений о пропаже домашних животных Новости
Быстро или дорого? Как новые абонементы на «Аэроэкспресс» помогут зеленоградцам, работающим в Шереметьево, быстрее добираться до аэропорта Истории
Открыта развязка на пересечении МКАД с Волоколамским и Пятницким шоссе. Теперь путь до Зеленограда должен стать «быстрее и комфортнее» Новости
Кто и как работает в новогодние праздники: магазины, транспорт, медицина, ЖКХ, почта, сбербанк, госуслуги Ответы
Москвичам старше 60 лет разрешили прививаться от ковида Новости
Светофор с квадратными секциями установили у «Электрона» Новости
Катки в Зеленограде. Адреса, режим работы, правила и особенности Гид
Открыт новый пешеходный мост через Савелкинский проезд. Он расположен так, что провоцирует пешеходов нарушать правила Новости
Первых зеленоградских переселенцев по программе реновации приглашают записаться для просмотра новых квартир. Для них начали работать информационные центры Новости
«Зеленоград.ру» запустил клуб друзей — общение с редакцией и скидки от местных компаний Новости
© 1997–2020 Зеленоград.ру