Хоккей

Василий Пономарев, который начинал играть в зеленоградской «Орбите», нападающий в составе сборной России, на молодежном чемпионате мира забросил две шайбы в одном матче против США. В итоге матч завершился со счётом 5:3 в пользу России. Как пишет Sports.ru, при этом Пономарев провел на площадке лишь 8 минут 5 секунд.

Сейчас 18-летний Пономарев играет за «Шоуиниган» в юниорской лиге Квебека. Он уже официально выбран на драфте НХЛ: во втором раунде Пономарева забрала «Каролина», он подписал с командой контракт на три сезона. В первый год его зарплата составит 700 тысяч долларов, дальше — 750.